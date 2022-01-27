При цьому Ердоган заявив, що хоче врегулювати напруженість до того, як вона переросте в нову кризу.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що напруженість у відносинах між Україною і Росією не показує жодних ознак зниження.

У зв'язку з цим турецький лідер підтвердив, що готовий прийняти президентів цих двох країн, щоб "прокласти шлях до відновлення миру", повідомляє Анадолу.

"Туреччина хоче, щоб напруженість між Росією і Україною була врегульована до того, як вона переросте в нову кризу", — сказав Ердоган в телеінтерв'ю.

"Я сподіваюся, що Росія не вдасться до збройного нападу і окупації України", - сказав він.

Читайте такожЕрдоган запросивши Зеленського і Путіна на зустріч в АнкаруЗа його словами, такий крок не може бути "раціональним" для Росії і регіону. Він підкреслив прагнення Туреччини до регіонального миру і стабільності.

Ердоган також оголосив, що запросив президента Росії Володимира Путіна до Туреччини, але дата ще не призначена.

Він підтвердив "чітку" прихильність Туреччини територіальній цілісності України. "Ми зайняли чітку позицію проти кроків Росії щодо територіальної цілісності України, особливо анексії Криму", - сказав Ердоган, додавши, що Туреччина виконає вимоги членства в НАТО у разі погіршення ситуації, передає ntv.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара, за згодою сторін, готова зробити внесок у зниження напруженості між РФ і Україною, що може проявитися у вигляді посередництва або в будь-якому іншому форматі.

Також у грудні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував, що Ердоган на початку 2022 року приїде з візитом в Україну.

20 січня Ердоган уточнив час свого візиту і підкреслив, що його країна хоче домогтися миру в Україні. Він повідомив, що його візит в Україну, анонсований раніше, відбудеться на початку лютого.