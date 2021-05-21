У списку - особи, причетні до окупації українського Криму і початку Росією війни на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про продовження терміну дії санкцій проти 674 фізичних і 138 юридичних осіб, пов'язаних з агресією Російською Федерацією проти України.

Про це йдеться в указі глави держави №203/2021 від 21 травня.

Президент постановив увести в дію рішення РНБОУ від 14 травня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Контроль за виконанням цього рішення покладено на секретаря Радбезу Олексія Данілова.

У рішенні РНБО йдеться про підтримку внесених Кабінетом міністрів та Службою безпеки України пропозицій про застосування обмежувальних заходів до фізичних і юридичних осіб.

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Також доручено уряду разом зі СБУ та Національним банком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій, а Міністерству закордонних справ - поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Так, у санкційному списку 674 фізичні особи. Серед них є Сергій Аксьонов (очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в АР Крим), Денис Пушилін (очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в Донецькій області), Леонід Пасічник (очолює окупаційну адміністрацію РФ, що здійснює управління тимчасово окупованою територією України в Луганській області). Окрім громадян РФ, у санкційному списку є громадяни інших країн, зокрема, Грузії, Білорусі, Греції, Молдови, України.

Крім того, у санкційному списку - 138 юридичних осіб. Це російські телеканали (НТВ, "Первый канал", ВГТРК, "Звєзда", ТНТ, Рен-ТВ та інші), низка російських засобів масової інформації, фінансові установи і компанії тощо.

Нагадаємо, 14 травня РНБО продовжила термін дії санкції проти певної кількості громадян і компаній Російської Федерації. "Ми продовжили санкції, термін яких спливає у травні, відносно певної кількості громадян Російської Федерації та громадян України, і компаній Російської Федерації", - заявив Данілов.

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Автор: Віталій Саєнко