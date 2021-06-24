Зеленський відзначив, що Офіс президента України та Адміністрація президента РФ вже сконтактували щодо тем переговорів, терміну і місця двосторонньої зустрічі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у питанні його можливої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним наразі "м’яч на боці РФ".

Про це глава держави розповів у ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1».

“Сьогодні це питання нашої можливої зустрічі. Я вважаю, що м’яч сьогодні на боці Російської Федерації”, - заявив він.

Також Зеленський відзначив, що Офіс президента України та Адміністрація президента РФ вже сконтактували щодо тем переговорів, терміну і місця двосторонньої зустрічі.

Зустріч Зеленського з Путіним

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де триває війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому він вкотре повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення отримав керівник ОП Андрій Єрмак.

В інтервю італійській газеті La Repubblica Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з Путіним обовязково відбудеться, і не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан. Також Зеленський припустив, що його прямі переговори з Путіним можуть запобігти ескалації агресивних дій РФ.

Своєю чергою у Кремлі заявили про відсутність конкретики щодо зустрічі Зеленського та Путіна.

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Автор: Костянтин Гончаров