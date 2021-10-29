За словами глави держави, Україна і далі буде застосовувати безпілотні літальні апарати для свого захисту.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував використання українськими військовими безпілотника Bayraktar.

Як йдеться на сайті президента, під час спілкування зі ЗМІ в Одесі Зеленський заявив, що Збройні сили України використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника.

"Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо", - підкреслив він.

Президент уточнив, що українські військові відповідають противнику згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню.

Читайте такожBayraktar вже півроку на бойовому чергуванні й готові атакувати-Наєв"Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна", - наголосив глава держави.

Він додав, що й безпілотні літальні апарати Україна використовує лише для захисту.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Українські військові вперше на Донбасі проти артилерії російських найманців змушені були застосувати безпілотний літальний апарат Bayraktar.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини 27 жовтня заявили про стурбованість через посилення бойових дій на Донбасі та про застосування українськими Збройними силами безпілотника Bayraktar.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив здивування, що в МЗС Німеччини відреагували на застосування російськими окупантами заборонених Мінськими домовленостями гаубиць, які мають бути відведені на певні відстані від лінії розмежування.

Bayraktar - турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний БПЛА. Bayraktar TB2 з 4-я ракетами на підвісці може перебувати в повітрі від 12 до 24 годин. Максимальна дальність управління до 150 км.

У 2018 році Україна уклала договір на покупку системи з 6 дронів, 3 станцій управління, ракет до них на загальну суму 69 млн дол. А у вересні 2021 був укладений контракт на покупку або спільну збірку ще 48 дронів.

Автор: Антоніна Доломанжи