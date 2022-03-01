Ми єдині і будемо зберігати цю єдність, зазначила президент Єврокомісії.

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося розділити Європейський Союз, а навпаки відбувається посилене об'єднання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час свого виступу на позачерговому засіданні Європарламенту президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Більше ніж 30 країн, які представляють половину економіки світу, оголосили про санкції проти Росії. І, якщо Путін хотів розділити ЄС, ослабити, розбити на шматки міжнародну спільноту, то він досягнув абсолютно протилежного. Бо ми об'єднані і абсолютно певні, що ми переможемо. Ми єдині і будемо зберігати цю єдність", - зазначила вона.

Нагадаємо, 28 лютого стало відомо, що президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейський союз.

24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

Низка країн Заходу вирішили покарати Росію за нову агресію проти України і запровадили санкції.

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