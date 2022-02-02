Сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні, ймовірні санкції проти Росії, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами зустрічі з Рютте.

"Більшість часу ми сьогодні присвятили саме питанню безпеки в Україні, безпеки на наших кордонах, а також безпеки, яка впливає на економіку нашої держави. Також детально обговорили ймовірні санкції з боку Євросоюзу та Нідерландів у разі ескалації", - зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що візит Рютте є важливим та довгоочікуваним, адже востаннє лідер Нідерландів відвідував Київ 17 років тому.

"Нідерланди - наш дуже важливий партнер у рамках Євросоюзу і Альянсу, один із ключових торговельних партнерів у Європі, другий найбільший інвестор в українську економіку. Тож не дивно, що наш двосторонній порядок денний є максимально насиченим та змістовним", - сказав він.

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Глава держави подякував Нідерландам та особисто Рютте за підтримку суверенітету, територіальної цілісності України, за готовність до взаємодії з метою деокупації Криму, а також за реабілітацію українських військових, поранених на Сході України.

За словами Зеленського, вони з Рютте також детально обговорили безпекову ситуацію в Україні й на континенті, кроки задля деескалації та мирного врегулювання ситуації, а також європейську та євроатлантичну інтеграцію України, посилення співпраці між Україною та Нідерландами у цьому напрямі.

"Ми ще не закінчили - зараз ми продовжимо нашу зустріч. Окремо важливою темою буде сьогодні розслідування справи МН17… Ми обговоримо, впевнений, абсолютно всі деталі", - додав він.

Президент наголосив, що країни продовжать тісну співпрацю у рамках спільної слідчої групи з розслідування цієї трагедії.

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