Детально зупинилися на питанні забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки.

На черговому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача говорили про фронт і захист інфраструктурних та енергетичних об’єктів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Працюємо на перемогу без вихідних. Провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про головне. Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора", - написав Зеленський.

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Він зазначив, що детально обговорено питання забезпечення нашого війська боєприпасами й ремонту військової техніки.

"Наостанок докладно проаналізували вже зроблені задля захисту інфраструктурних та енергетичних об’єктів кроки. Вистоїмо. Доведемо всьому світу, що ми незламні", - наголосив президент України.

Атаки на енергетичні об'єкти

10 жовтня Росія розпочала інтенсивні атаки на об'єкти української енергетичної інфраструктури із застосуванням ракет та дронів-камікадзе.

22 жовтня окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України.

За інформацією генерального прокурора Андрія Костіна, з початку повномасштабного вторгнення збройними силами Росії було здійснено 85 атак на об'єкти електроенергетики України, з них 51 - у жовтні.

Серйозно пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури України.

Українців закликали свідомо обмежити споживання електроенергії.

Вночі 27 жовтня російські окупанти здійснили понад шість атак дронами-камікадзе "Shahed-136" по території Київської області. Внаслідок атак по енергетичній інфраструктурі в Києві та області виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання.

27 жовтня голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба попередив жителів Київської області про можливість довготривалих, понад 4 години, відключень електроенергії.

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