Цієї зими Росія готується завдати вирішального енергетичного удару по всіх європейцях.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.
"Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу - повністю зупинилося прокачування газу "Північним потоком". Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця - в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити й залякати всю Європу, кожну державу", - зазначив президент.
За його словами, там, де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, вона робить це силою енергетичної зброї та намагається вдарити бідністю й політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами.
На думку Зеленського, щоб захиститися від цього, усім у Європі потрібно ще більше єдності, координації та допомоги одне одному.
"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше - наша єдність, єдність у захисті від держави-терориста, а друге - посилення нашого власного тиску на Росію. Це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії. Що більше ударів завдамо ми всі разом, то менше ударів зможуть завдати ці терористи", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу до Європи газопроводом "Північний потік-1".
Як попереджали в "Газпромі", припинення подачі газу триватиме з 31 серпня по 2 вересня через нібито техобслуговування.
Однак 2 вересня російський "Газпром" заявив про повну зупинку газопроводу "Північний потік". У компанії цей крок пояснили нібито несправностями в роботі системи.