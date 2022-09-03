Ключовими відповідями на це мають бути єдність у захисті від держави-терориста та посилення тиску на Росію, зокрема посилення санкцій та обмеження нафтогазових доходів Москви.

Цієї зими Росія готується завдати вирішального енергетичного удару по всіх європейцях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

"Цими днями Росія намагається ще більше посилити енергетичний тиск на Європу - повністю зупинилося прокачування газу "Північним потоком". Навіщо вони це роблять? Росія хоче зруйнувати нормальне життя кожного європейця - в усіх країнах нашого континенту. Хоче послабити й залякати всю Європу, кожну державу", - зазначив президент.

Відео дня

За його словами, там, де Росія не може зробити це силою звичайної зброї, вона робить це силою енергетичної зброї та намагається вдарити бідністю й політичним хаосом там, де поки що не може вдарити ракетами.

На думку Зеленського, щоб захиститися від цього, усім у Європі потрібно ще більше єдності, координації та допомоги одне одному.

"Цієї зими Росія готується до вирішального енергетичного удару по всіх європейцях. І ключовими відповідями на це мають бути дві речі: перше - наша єдність, єдність у захисті від держави-терориста, а друге - посилення нашого власного тиску на Росію. Це й посилення всіх рівнів санкцій, і обмеження нафтогазових доходів Росії. Що більше ударів завдамо ми всі разом, то менше ударів зможуть завдати ці терористи", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня "Газпром" призупинив поставки газу до Європи газопроводом "Північний потік-1".

Як попереджали в "Газпромі", припинення подачі газу триватиме з 31 серпня по 2 вересня через нібито техобслуговування.

Однак 2 вересня російський "Газпром" заявив про повну зупинку газопроводу "Північний потік". У компанії цей крок пояснили нібито несправностями в роботі системи.

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