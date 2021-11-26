Європа хоче контакту української та російської адміністрацій, каже президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тривають перемовини щодо зустрічі з представниками російської влади.

Про це він повідомив під час прес-марафону "30 запитань президенту України".

Очільник держави зазначив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак проводить непрості перемовини з російською стороною.

Читайте такожЗеленський заявив, що ескалація з боку Росії може статися щодня"Я щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої адміністрації та адміністрації Росії. Думаю, найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 листопада, відбувається прес-марафон "30 запитань президенту України". Захід розпочався о 12:00 і триватиме три години. Він присвячений екватору каденції Зеленського.

Захід анонсували лише вчора. Запрошено представників 30 українських та міжнародних видань.

Під час марафону Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію про обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні.

Прес-марафон Зеленського: що потрібно знати:

Автор: Марта Гичко