Через невдачі на фронті Генштабу РФ доводиться кожні тридцять днів переглядати свої цілі.

У Росії є план війни в Україні на 120 днів, а його подальші коригування будуть залежати від успіхів на сході. Генштаб РФ кожні 30 днів вносить зміни в свої цілі через невдачі на фронті. Однак окупанти все ще мають потенціал для ведення затяжної війни проти нашої держави.

Такою інформацією поділився представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Витяг з його заяв опублікував прес-центр ГУР МО.

"Ми маємо підтверджену інформацію, що росіяни мають план на 120 днів війни. Подальше корегування цього плану буде залежати від того, наскільки противник досягне успіху чи навпаки зазнає поразки на сході України. Проте, мети так званої "спеціальної воєнної операції", про яку Путін заявляв на початку війни, росіянам так і не вдалося досягнути", — повідомив Скібіцький.

За даними представника ГУР МО, Генштабу РФ доводиться коригувати свої плани кожні 30 днів на тлі військових невдач. Російське командування змушене концентрувати сили тільки на окремих напрямках.

Однак у РФ все ще є потенціал для ведення затяжної війни проти України. Згідно із заявою Скібіцького, на території нашої країни зосереджено 103 батальйонно-тактичні групи ворога, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Ще 40 БТГр знаходяться в резерві і можуть бути кинуті проти ЗСУ.

Нагадаємо, зараз найгарячіша точка на Донбасі — це Сєвєродонецьк, де йдуть вуличні бої. Російські окупанти кинули всі сили на захоплення міста, а також прагнуть відрізати його, встановивши контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ. Окремі підрозділи ворога намагаються прорватися до Сєвєродонецька з інших напрямків, але ЗСУ їх стримують.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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