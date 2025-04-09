Президент України очікує від президента США рішучих кроків, які б змусили російського диктатора погодитися на безумовне припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп дуже роздратований через російського диктатора Володимира Путіна, який не виконує обіцянки про режим припинення вогню. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами.

Зокрема, глава держави відповів, чи роздратовані США затягуванням припинення вогню. На переконання Зеленського, Трамп у якийсь момент зможе відреагувати на те, що довіряти Путіну неможливо.

"І треба Путіна ставити у відповідні умови, після яких Путін буде виконувати свої обіцянки тому чи іншому лідеру, в даному випадку Трампу. І мені б дуже хотілося, щоб цей час настав швидше. Тому що цей час швидше приведе нас до якихось рішучих кроків. Окрім санкцій, змушення щодо безумовного припинення вогню, до дипломатії і дипломатичного шляху, який призведе до закінчення війни. Хочеться в це вірити", - наголосив Зеленський.

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Як додав глава держави, Україна готова робити для цього все, що від неї залежить.

"І я думаю, що цих кроків стає все більше і більше. Удари по багатьох наших містах. Безумовно, удар по дітях Кривого Рогу, я думаю, став шоком для багатьох в Америці. Я про людей говорю. Завжди все базується на людях. У тому чи іншому форматі ці сигнали доходять до Білого дому", - повідомив президент України.

Водночас, як вважає Зеленський, "Трамп роздратований тим, що Путін не виконує того, що він йому обіцяв".

"Ми не знаємо про все, про що вони говорили. Але багато чого знаємо. І ми дуже очікуємо, що тоді буде реакція. Тому що припинення вогню в Україні може дати поштовх до закінчення війни. Припинення вогню в Україні – це ідея Трампа. Ми розуміємо, що це як перший крок до закінчення війни. Він має інтерес до цього кроку. Тому я думаю, що роздратованість його більша, ніж ми уявляємо. Тому що фактично його план ми підтримуємо своїми кроками. Безумовно. А Путін робить все всупереч", - констатував Зеленський.

Домовленості щодо припинення вогню

Як повідомляв УНІАН, 11 березня в Саудівській Аравії Україна висловила готовність до 30-денного повного припинення вогню, але в тому разі, якщо на такі ж кроки піде Росія. Водночас Путін висунув свої умови щодо перемир'я. Він заявив, що на цей час Україна не повинна проводити мобілізацію і підготовку військовослужбовців, а також не має отримувати від союзників озброєння.

25 березня відбувся ще один раунд переговорів між Україною та США, але на технічному рівні. Сторони домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі, а також впровадити домовленості щодо повної заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України та Росії. Україна дотримується цих зобов'язань, а от Росія вже завдавала ударів по українській енергетиці.

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