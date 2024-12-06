Зеленський завтра відвідає Париж, там буде і Трамп, - ЗМІ

Президент України має відвідати відкриття Нотр-Дама після реставрації.

Завтра, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський може відвідати столицю Франції - Париж. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента.

Він планує взяти участь у церемонії відкриття Собору Паризької Богоматері, де також очікують новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Перед відкриттям собору французький президент Емманюель Макрон прийме спочатку Дональда Трампа, а за годину - Володимира Зеленського. Про це повідомило видання Le Monde із посиланням на прес-службу Макрона.

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Чи відбудеться у Парижі тристороння зустріч чи персональна зустріч Трампа із Зеленським, французька сторона не уточнила.

Варто зазначити, що 29 листопада президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Він подякував за готовність Франції допомогти з посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну військову підтримку та прискорення процесу передачі літаків Mirage 2000-5F.

Контакти команди Зеленського з соратниками Трампа

Раніше повідомлялося, що українська делегація прибула до США для проведення переговорів на високому рівні з адміністрацією Дональда Трампа, з метою згладити серйозні розбіжності в питанні врегулювання війни з Росією ще до вступу нового президента США на посаду.

Як писало The Wall Street Journal, у середу глава Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся зі спеціальним посланцем Трампа з питань Росії та України Кітом Келлогом і майбутнім радником з національної безпеки Майком Волтцем. До зустрічі також приєднався віцепрезидент Джей Ді Венс.

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