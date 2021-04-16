За словами президента, йдеться про безпеку у Європі.

Президент Володимир Зеленський підкреслив необхідність вступу України до Євросоюзу та отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО, оскільки, за його словами, це як в стосунках, коли не можна постійно зустрічатися, а потрібно треба переходити до «більш серйозних стосунків».

Про це він повідомив в інтерв’ю французькому виданню Le Figaro перед візитом до Франції, повідомляє прес-служба Офісу президента.

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«Так, він (президент Франції Еммануель Макрон – УНІАН) зробив багато. Він, ЄС, а також Ангела Меркель, Шарль Мішель, багато європейських президентів і прем’єр-міністрів підтримують нас», - заявив Зеленський.

Водночас, за словами глави держави, йдеться про безпеку у Європі.

«І якщо лідери ЄС кажуть, що від України залежить безпекова ситуація у Європі, якщо ми платимо за це жертвами, а вже понад 14 тисяч людей загинули, значить, ми повинні мати якийсь статус. Україна не може почуватися в ЄС та в НАТО як у гостях. Ми хочемо бути своїми. Я вважаю, що ми давно цього заслужили», - наголосив він.

Президент вважає, що Україна повинна бути в Європейському Союзі та отримати ПДЧ в НАТО.

«Я завжди кажу, що Україна повинна мати такий статус. Це справедливо. Тоді ми почуватимемося суб’єктами. Тоді громадяни України ніколи не почуватимуться самотніми. Це важливо. Бо у безпековій ситуації у Європі, у світі, в історії людства ми – суб’єкти. Я вважаю Францію великою державою, вона – суб’єкт. У нас повинні бути рівні відносини – ось чого я чекаю», - підкреслив Зеленський.

«Я вважаю, що це як відносини між людьми – не можна постійно зустрічатися, треба переходити до більш серйозних стосунків. І якщо ми одна сім’я, треба укладати законні договори. Може, я консервативний, але я вважаю, що у цих відносинах більш правильно «народжувати дітей». Я маю на увазі спільне майбутнє», - резюмував він.

Поїздка Зеленського до Франції

16 квітня Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Зеленський і Макрон 16 квітня у Парижі після зустрічі у форматі "віч-на-віч" проведуть відеозустріч з Меркель. Лідери країн обговорюватимуть ситуацію на сході України.

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Автор: Костянтин Гончаров