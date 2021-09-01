31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона.

Президент України Володимир Зеленський презентував у Вашингтоні проект трансформації України, який містить питання безпеки, інфраструктури, енергетичної безпеки та економічного зростання.

Про це повідомляє hromadske.

Глава держави вважає реалізацію цього плану шансом розбудувати Україну і назвав його "інструментом для розвитку стратегічного партнерства у сфері економіки й секторального співробітництва".

Зеленський бачить підтримку з боку Міненерго США щодо "Північного потоку-2".

Читайте такожУ США Зеленського запевнили у підтримці вступу України до НАТО"У нас є болюче питання "Північного потоку-2". Всі говорять, що він буде добудований. Ми ще поборемось щодо того, як він буде працювати та у разі роботи "Північного потоку-2" хотіли домовитись про конкретні речі та гарантії, перш за все, з боку США. Тому що до них довіра більша, ніж до деяких інших партнерів", – цитує hromadske слова Зеленського.

31 серпня розпочався робочий візит Володимира Зеленського до Вашингтона. На 1 вересня запланована зустріч з президентом США Джо Байденом.

В рамках візиту планується підписати три документи: щодо оборонного партнерства, проектів у галузі досліджень, розробок, випробувань та оцінки й співпраці в космічній сфері.

Увечері, 21 липня, стало відомо про досягнення домовленостей між США та Німеччиною щодо запуску "Північного потоку-2" без запровадження американських санкцій.

Згідно з умовами угоди, сторони обіцяють контролювати дії РФ, щоби та не використовувала "Північний потік-2" у власних політичних цілях.

Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років. Переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

Німеччина та США будуть заохочувати та підтримувати інвестиції в Зелений фонд для України щонайменше на 1 млрд. доларів США.

Проте Україні це не сподобалося. Разом з Варшавою Київ опублікував спільну заяву, у якій країнам нагадали про злочини РФ у Європі, зокрема окупацію Донбасу та Криму. На переконання дипломатів, ЄС таким рішенням лише загострить дії Росії.

Крім того, Кулеба зазначив, що Україна хоче сильніших формулювань щодо своєї безпеки в угоді. Також речник МЗС дорікнув, що Київ не залучали до підготовки тексту документу.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська