Президент закликав їх спочатку запровадити, "а потім - подивимося".

Президент України Володимир Зеленський відповів, чи зупинять превентивні санкції ескалацію з боку Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на прес-конференції за результатами зустрічі із прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи зупинять персональні санкцій ескалацію з боку Росії, Зеленський сказав наступне: "Якщо я вас вірно зрозумів, то ви мене запитуєте про те, чи якісь превентивні санкції, якщо вони будуть запроваджені до ескалації, чи вони зупинять ескалацію з боку Росії? Давайте запровадимо, а потім подивимося".

Читайте такожЗеленський розповів, скільки російських військових перебувають на окупованих територіяхНагадаємо, що після переговорів Джонсон заявив про готовність запровадити санкції проти Російської Федерації як тільки "чобіт" першого російського солдата зайде глибше в Україну.

"Також разом з іншими країнами ми готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть застосовані у той момент, коли перший російський чобіт зайде ще глибше на українську територію. Ми здійснили цю усю роботу і підготували усе це не для демонстрації ворожості стосовно Росії, але як свідчення, що ми завжди виступатимемо за свободу і демократію та український суверенітет перед обличчям агресії", - наголосив він.

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