"Щойно чобіт російського солдата перетне кордон": Джонсон попередив РФ про жорсткі санкції

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон заявив про готовність запровадити санкції проти Російської Федерації як тільки "чобіт" першого російського солдата зайде глибше в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Джонсон повідомив у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Голова британського уряду сказав, що треба враховувати "сувору реальність", оскільки сьогодні понад 100 тис. російських військових зібрано на кордонах України, що є найбільшою демонстрацією ворожих бойових дій стосовно України у наш час.
"Не виникає сумнівів, що подальше російське вторгнення в Україну стало б політичною катастрофою, гуманітарною катастрофою, і, на мій погляд, це також стало б також воєнною катастрофою для Росії та світу. Потенційне вторгнення повністю суперечить твердженням президента Путіна про дії в інтересах українського народу", - наголосив Джонсон.
Британський прем'єр додав, що український народ і світова спільнота оцінюватимуть дії Британії та інших країн на основі реакції на російські дії.
За його словами, з 2015 року британські інструктори допомогли підготувати понад 20 тис. українських військових, і Британія надала Україні 2,2 млн фунтів на несмертельне воєнне устаткування, а два тижні тому в Україну прибув вантаж з протитанковим озброєнням з Британії з метою зміцнення української оборони.
"Сьогодні я анонсував додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку ефективного управління і енергетичної незалежності України. Це підсилить ваші зусилля для побудови вільного і заможного українського суспільства, вільного від зловісного впливу", - підкреслив Джонсон.
"Також разом з іншими країнами ми готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть застосовані у той момент, коли перший російський чобіт зайде ще глибше на українську територію. Ми здійснили цю усю роботу і підготували усе це не для демонстрації ворожості стосовно Росії, але як свідчення, що ми завжди виступатимемо за свободу і демократію та український суверенітет перед обличчям агресії", - наголосив Джонсон.
Він сказав, що в останні дні провів розмови з лідерами Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Італії, генеральним секретарем НАТО та іншими, усі вони погоджуються щодо фундаментальної важливості підтримання самовизначення України.
Читайте також"Буде війна в Європі": Зеленський різко висловився про загрозу агресії Росії проти УкраїниДжонсон нагадав, що український народ має невід'ємне право обирати яким чином здійснюватиметься управління у державі і до яких організацій прагне приєднатися. "І Сполучене Королівство, як ваш друг і партнер, завжди підтримуватиме це право", - сказав Джонсон.
"Життєво важливо, аби Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. Я вірю, це досі можливо. Ми прагнемо долучатися до діалогу. Звичайно, ми зацікавлені. Але санкції у нас готові, ми надаємо військову підтримку і також посилюємо нашу економічну співпрацю, тому що ми стійкий союзник України і є прихильниками територіальної цілісності та суверенітету", - додав він.
За словами Джонсона, для Британії важливо активізувати зусилля, щоб об'єднати міжнародних союзників і партнерів на Заході для підготовки пакету економічних санкцій проти РФ. Він зазначив, що нове британське законодавство дозволить точно визначити стратегічні комерційні інтереси Росії, а також особистісні комерційні інтереси Росії.
"Життєво важливо, щоб у Москві вони розуміли, що це матиме автоматичний характер на шляху застосування нами усіх санкцій. Тож, як тільки станеться подальше вторгнення на суверенну українську територію, ці санкції будуть запроваджені. Я знаю, що це також позиція наших американських союзників, і ми сподіваємося, що це буде загальна позиція. І заради цього ми працюємо, аби цього досягти", - підсумував Джонсон.
Також він запевнив, що Британія докладає зусиль, аби зміцнити спроможність України протистояти РФ.
Читайте такожЗеленський та Джонсон провели брифінг за підсумками переговорів (трансляцію завершено)Нагадаємо, Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва. Раніше повідомлялося, що прем’єр Британії прибуде в столицю України, щоб поговорити з представниками української влади про те, як зупинити можливе повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
Напередодні візиту в Україну Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
А глава Міністерства закордонних справ Великобританії Ліз трас напередодні візиту в Україну, який був запланований на 1 лютого, отримала позитивний результат тесту на COVID-19 і пішла на самоізоляцію.
Під час цього візиту глави МЗС Великобританії повинні були оголосити про створення нового формату співпраці між Великобританією, Польщею та Україною. Глава МЗС України Дмитро Кулеба розкрив деякі деталі про майбутній Альянс.