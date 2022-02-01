"Щойно чобіт російського солдата перетне кордон": Джонсон попередив РФ про жорсткі санкції

Прем'єр Британії сказав, що в останні дні провів розмови з лідерами Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Італії, генеральним секретарем НАТО та іншими - усі погоджуються щодо фундаментальної важливості підтримання самовизначення України.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Борис Джонсон заявив про готовність запровадити санкції проти Російської Федерації як тільки "чобіт" першого російського солдата зайде глибше в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джонсон повідомив у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Голова британського уряду сказав, що треба враховувати "сувору реальність", оскільки сьогодні понад 100 тис. російських військових зібрано на кордонах України, що є найбільшою демонстрацією ворожих бойових дій стосовно України у наш час.

"Не виникає сумнівів, що подальше російське вторгнення в Україну стало б політичною катастрофою, гуманітарною катастрофою, і, на мій погляд, це також стало б також воєнною катастрофою для Росії та світу. Потенційне вторгнення повністю суперечить твердженням президента Путіна про дії в інтересах українського народу", - наголосив Джонсон.

Британський прем'єр додав, що український народ і світова спільнота оцінюватимуть дії Британії та інших країн на основі реакції на російські дії.

За його словами, з 2015 року британські інструктори допомогли підготувати понад 20 тис. українських військових, і Британія надала Україні 2,2 млн фунтів на несмертельне воєнне устаткування, а два тижні тому в Україну прибув вантаж з протитанковим озброєнням з Британії з метою зміцнення української оборони.

"Сьогодні я анонсував додаткові 88 млн фунтів британського фінансування на підтримку ефективного управління і енергетичної незалежності України. Це підсилить ваші зусилля для побудови вільного і заможного українського суспільства, вільного від зловісного впливу", - підкреслив Джонсон.

"Також разом з іншими країнами ми готуємо пакет санкцій та інших заходів, які будуть застосовані у той момент, коли перший російський чобіт зайде ще глибше на українську територію. Ми здійснили цю усю роботу і підготували усе це не для демонстрації ворожості стосовно Росії, але як свідчення, що ми завжди виступатимемо за свободу і демократію та український суверенітет перед обличчям агресії", - наголосив Джонсон.

Він сказав, що в останні дні провів розмови з лідерами Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Італії, генеральним секретарем НАТО та іншими, усі вони погоджуються щодо фундаментальної важливості підтримання самовизначення України.

Читайте також"Буде війна в Європі": Зеленський різко висловився про загрозу агресії Росії проти УкраїниДжонсон нагадав, що український народ має невід'ємне право обирати яким чином здійснюватиметься управління у державі і до яких організацій прагне приєднатися. "І Сполучене Королівство, як ваш друг і партнер, завжди підтримуватиме це право", - сказав Джонсон.

"Життєво важливо, аби Росія зробила крок назад і обрала шлях дипломатії. Я вірю, це досі можливо. Ми прагнемо долучатися до діалогу. Звичайно, ми зацікавлені. Але санкції у нас готові, ми надаємо військову підтримку і також посилюємо нашу економічну співпрацю, тому що ми стійкий союзник України і є прихильниками територіальної цілісності та суверенітету", - додав він.

За словами Джонсона, для Британії важливо активізувати зусилля, щоб об'єднати міжнародних союзників і партнерів на Заході для підготовки пакету економічних санкцій проти РФ. Він зазначив, що нове британське законодавство дозволить точно визначити стратегічні комерційні інтереси Росії, а також особистісні комерційні інтереси Росії.

"Життєво важливо, щоб у Москві вони розуміли, що це матиме автоматичний характер на шляху застосування нами усіх санкцій. Тож, як тільки станеться подальше вторгнення на суверенну українську територію, ці санкції будуть запроваджені. Я знаю, що це також позиція наших американських союзників, і ми сподіваємося, що це буде загальна позиція. І заради цього ми працюємо, аби цього досягти", - підсумував Джонсон.

Також він запевнив, що Британія докладає зусиль, аби зміцнити спроможність України протистояти РФ.