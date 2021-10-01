За словами Олександра Корнієнка, частина депутатів приїде на їхній захід завтра, в суботу.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу", голова цієї політсили Олександр Корнієнко повідомив, що сьогодні до Трускавця на їхню "Велику фракцію" прибули вже до 180 народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу,

відповідаючи на запитання, скільки парламентарів вже приїхали.

"Ми всіх запрошували. Є зараз статистика динамічна. Я думаю, що зараз близько 160-180 вже, доїзджають".

За словами Корнієнка, частина депутатів приїде на їхній захід завтра, в суботу.

"Я гадаю, що наше правило про 70% точно буде виконане. Я гадаю, що за 200 депутатів точно буде", - зазначив Корнієнко.

Водночас, він не зміг відповісти, скільки саме депутатів їхньої фракції вже вакциновано від коронавірусної хвороби COVID-19.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Давид Арахамія розповів, яку музику зіграє для своєї фракції на гала-концерті в Трускавці.

Нагадаємо, виїзне засідання фракції "Слуга народу" проходить 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів, на зустрічі, серед іншого, буде вирішуватися питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Автор: Тамара Отовська