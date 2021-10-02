Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що сьогодні почне збирати підписи депутатів за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав "несподіваною" пропозицію голови Верховної Ради Дмитра Разумкова у понеділок зустрітися з фракцією.

Про це він сказав на прохання кореспондента УНІАН прокоментувати відповідну заяву спікера.

За його словами, "такого ніколи не було", тому це необхідно обговорити з фракцією.

Відповідаючи на запитання журналістів, скільки зібрано підписів за відставку Разумкова, Арахамія сказав, що ще не збирав і сьогодні можливо почне.

Читайте такожПісля зізнання у стосунках з екс-главою Грузії нову кохану Саакашвілі захейтили в мережіЗа його словами, якщо народні депутати будуть не задоволені роботою Разумкова, то зібрати 150 підписів не буде проблемою.

За словами Арахамії, в такій ситуації це питання швидко буде вирішено.

"Якщо ви думаєте, що треба ходити і казати "будь-ласочка, підпишіть", то це так не працює. Якщо рішення прийнято, то всі просто підійшли і підписали", - наголосив Арахамія.

На запитання, чи вплине позиція президента Володимира Зеленського на те, що буде розпочато збір підписів за відставку Разумкова, Арахамія відповів: "Ні. Вплине наше таке сумарне відчуття, яким чином ми будемо рухатися".

За його словами, якщо депутати вирішать, що парламент не може ефективно працювати і швидко ухвалювати рішення, оскільки "ми розуміємо, що пан Разумков не дасть по-іншому рухатися, і це всі розуміють", то тоді буде ухвалено рішення.

За його словами, якщо Разумков "буде гратися в холодну регламенту війну і не дасть нам можливість ухвалювати ті закони з тією швидкістю ,з якою ми маємо приймати, то тоді, мені здається, ми просто будемо його знімати з цієї посади".

На переконання Арахамії, Разумков заважає "не турборежиму, а нормальному процесу" ухваленню рішень, оскільки депутати по декілька днів розглядають поправки до законопроектів.

Він додав, що дехто спеціально вносить багато поправок, щоб гальмувати законодавчий процес.

"Мені здається, що це диверсія проти українського народу, а якщо хтось хоче диверсантам цим допомагати, то це точно не ми", - наголосив Арахамія.

За словами голови фракції "СН", вчора під час ефіру на "Свободі слова" він зрозумів, що "пан Разумков точно не бачить себе зі "Слугою народу"".

За його словами, ці розбіжності були дуже помітні під час виступу Разумкова в ефірі.

"Я вже, чесно кажучи, не зрозумів, де там "ОПЗЖ", де там БЮТ (йдеться про фракцію "Батьківщина" - УНІАН), а де там Разумков. Бо я не бачу там різниці – тарифи, зубожіння. Всі застарілі лозунги", - сказав Арахамія.

Питання відставки Разумкова: що відомо

30 вересня Разумков у Facebook написав, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.

Пізніше в "Слузі народу" заявили, що відповідне звернення Арахамії про підписні листи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.

1 жовтня Разумков запропонував у понеділок провести засідання фракції "Слуга народу", на якому висловив готовність дати відповідь на будь-які запитання щодо своєї діяльності.

Автор: Надя Пришляк