Члени фракції хочуть трансформувати Україну і приєднати назад окуповані території.

Керівництво парламентської фракції "Слуга народу" планує звільнити окуповані Росією території України і повернути їх до 2030 року.

Це випливає з публікації нардепки Мар'яни Безуглої у Facebook.

Депутатка сфотографувала декілька слайдів програми трансформації України, представленої на виїзній сесії "Слуги народу" в Трускавці.

Згідно з представленою інформацією, у фракції виділяють чотири стратегічні пріоритети майбутньої трансформації держави:

безпека і територіальна цілісність; енергетична незалежність; інклюзивний економічний розвиток; верховенство права.

Читайте такожУ "Слузі народу" розповіли, скільки нардепів вже прибули до ТрускавцяВсе це сукупно має привести до фінального результату: відновлення кордонів України і становлення її країною з розвиненою економікою.

Як вже повідомляв УНІАН, виїзне засідання фракції "Слуга народу" проходить 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

Крім того, наші кореспонденти побували на смарт-вечірці фракції і дізналися, як нардепи відпочивають у вільний від обговорення державних питань час.

Автор: Станіслав Кожемякін