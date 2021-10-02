Керівництво парламентської фракції "Слуга народу" планує звільнити окуповані Росією території України і повернути їх до 2030 року.
Це випливає з публікації нардепки Мар'яни Безуглої у Facebook.
Депутатка сфотографувала декілька слайдів програми трансформації України, представленої на виїзній сесії "Слуги народу" в Трускавці.
Згідно з представленою інформацією, у фракції виділяють чотири стратегічні пріоритети майбутньої трансформації держави:
- безпека і територіальна цілісність;
- енергетична незалежність;
- інклюзивний економічний розвиток;
- верховенство права.
Читайте такожУ "Слузі народу" розповіли, скільки нардепів вже прибули до ТрускавцяВсе це сукупно має привести до фінального результату: відновлення кордонів України і становлення її країною з розвиненою економікою.
Як вже повідомляв УНІАН, виїзне засідання фракції "Слуга народу" проходить 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.
Крім того, наші кореспонденти побували на смарт-вечірці фракції і дізналися, як нардепи відпочивають у вільний від обговорення державних питань час.