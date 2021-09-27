Передбачається, що ця система дозволить Україні реагувати на загрози за стандартами НАТО та світу.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 20 серпня 2021 року "Про запровадження національної системи стійкості".

Про це йдеться у відповідному указі глави держави №479/2021, розміщеному на його сайті.

Так, указом, окрім введення рішення РНБО у дію, передбачається затвердити концепцію забезпечення національної системи стійкості.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря РНБО.

КЧитайте також"Велика фракція" у Трускавці: стали відомі нові подробиці зборів "слуг народу"онцепція визначає мету, основні принципи, напрями, механізми і строки запровадження та функціонування національної системи стійкості, спрямованої на забезпечення здатності держави і суспільства своєчасно ідентифікувати загрози, виявляти вразливості та оцінювати ризики національній безпеці, запобігати або мінімізувати їхні негативні впливи, ефективно реагувати та швидко і повномасштабно відновлюватися після виникнення загроз або настання надзвичайних та кризових ситуацій усіх видів, включаючи загрози гібридного типу, але не обмежуючись ними.

В ній зазначається, що впроваджувана національна система стійкості має передбачати забезпечення функціонування таких базових елементів як гарантована дієвість та спроможність до повноцінного функціонування системи державних органів, їхня інституційна стійкість; безпека та захищеність об'єктів критичної інфраструктури; спроможність єдиної державної системи цивільного захисту до дій в умовах загрози чи виникнення надзвичайних ситуацій; здатність ефективно реагувати на неконтрольоване масове переміщення людей; суспільна стійкість, зокрема, до інформаційних впливів; фінансово-економічна стійкість, зокрема безперервність основних бізнес-процесів.

Серед іншого, у концепції визначається, що для розв'язання проблем, пов'язаних із запровадженням національної системи стійкості, необхідним є створення механізму інституційного забезпечення національної системи стійкості. На державному рівні це національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері розбудови національної системи стійкості.

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2021-2025 років. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Національна система стійкості

Як повідомляв УНІАН, 11 травня Зеленський заявив про завершення розробки концепції національної системи стійкості, яка передбачає забезпечення готовності держави й суспільства до реагування на будь-які загрози та небезпеки.

За словами глави держави, сформовано потужну систему забезпечення національної безпеки, основу якої становлять взаємопов'язані державні та недержавні інституції, громадянське суспільство, громадяни та інші суб'єкти, покликані вирішувати завдання національної безпеки у визначений законодавством спосіб.

20 серпня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Рада схвалила концепцію національної системи стійкості.

Автор: Таня Поляковська