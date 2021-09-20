Уряду має вжити у 2022 році заходів щодо забезпечення розвитку сектора безпеки та оборони відповідно до стандартів НАТО.

Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 17 вересня "Про пропозиції до проекту закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" по статтях, пов’язаних із забезпеченням нацбезпеки і оборони".

Відповідний указ №477/2021 від 20 вересня опубліковано на сайті глави держави.

"Кабінету міністрів - передбачити в проекті закону "Про державний бюджет України на 2022 рік" загальний фінансовий ресурс на забезпечення національної безпеки та оборони в обсязі не менше 5,95% валового внутрішнього продукту для сектору безпеки та оборони, при цьому фінансування потреб сектору безпеки та оборони передбачити в обсязі не менше 319 437,7 мільйона гривень", - йдеться у документі.

Читайте такожКабмін прогнозує зниження інфляції у 2022 роціТакож уряду необхідно вжити у 2022 році заходів щодо забезпечення першочергового фінансування діяльності суб’єктів сектору безпеки та оборони за такими пріоритетними напрямами, як розвиток відповідно до стандартів НАТО та виконання Національної розвідувальної програми на 2021 - 2025 роки.

Крім того, Кабміну потрібно опрацювати питання щодо підвищення розмірів грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового та начальницького складу та поліцейських, вжити заходів щодо створення і набуття у 2022 році функціональної спроможності агенції оборонних технологій та державного цільового фонду розвитку оборонне-промислового комплексу України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Державної Думи Російської Федерації на українських окупованих територіях.

Автор: Леся Лещенко