Президент заявляє, що не допустить зміни підходів до декларування та послаблення кримінальної відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що заветує закон про ухилення від декларування майна членами сім'ї чиновників.

Як повідомляє прес-служба глави держави, йдеться про ухвалений сьогодні парламентом закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (законопроект № 4651).

«Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням», – наголосив Зеленський.

Зазначається, що депутати Верховної Ради при ухваленні закону змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта, що даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього. То ж за такі дії декларанти не будуть покарані. Натомість зараз такі активи підлягають обов’язковому декларуванню в частині тих відомостей, які відомі або повинні бути відомі суб’єкту декларування.

«Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, то ж я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим», – додав президент.

Крім того, поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі. За словами глави держави, без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту і не є пропорційним.

«Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом», – наголосив Зеленський.

Читайте такожРНБО складе перелік олігархів: законопроект Зеленського опубліковано на сайті Ради

Закон про кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію в деклараціях

3 червня Верховна Рада ухвалила закон про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Згідно із законом, позбавлення волі на термін до 2 років загрожує тим, хто умисно не подав декларацію, або якщо дані в декларації особи відрізняються від реальних на суму понад 4,5 млн грн.

НАЗК закликає Зеленського ветувати закон про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Зокрема, на думку НАЗК, цей закон дозволить посадовцям записувати майно на родичів і ухилятися від декларування майна членів сім’ї.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко