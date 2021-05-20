Глава держави заявив, що необхідно піклуватися про меншини і вкладати кошти для покращення умов життя.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україні доведеться захищати національні меншини на своїй території, аби не допустити повторення ситуації з окупацією Росією Криму і окремих частин Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на підсумковій прес-конференції за результатами його двох років роботи на посаді глави держави.

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"Я хочу, щоб вони хотіли бути українцями, і щоби вони пам'ятали, що вони угорська меншина, частково, наприклад, у Берегово. Але, щоб вони були українцями, щоб вони не хотіли брати ті паспорти. Там теж є паспортизація, повірте мені. І багато років була. Я хочу, щоб вони відчували, що держава про них думає, піклується", - сказав Зеленський.

За словами президента, це питання стосується і покращення стану якості доріг, і ведення бізнесу.

"Спеціальних умов, так для Донбасу, для Закарпаття. Так, тому що я знаю деталі, я відчуваю ризики, відчуваю впливи інших держав. Я це відчуваю. І таких меншин у нас дуже багато. І всі ці меншини, незважаючи на законодавство, яке подобається тим чи іншим радикальним людям з правої або лівої сторони, але захищати меншини нам доведеться, бо ми будемо мати у майбутньому ще "Донбаси" і "Крими". І щоб цього не було, а всі себе відчували українцями - треба вкладати гроші, вкладати увагу, ремонтувати дороги, мости", - додав президент.

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Автор: Віталій Саєнко