З українських портів 31 жовтня вийшли 12 суден з продовольством.

Україна продовжила експорт зерна, попри вихід Російської Федерації з зернової угоди. В українських портах відвантажили рекордний для воєнного часу обсяг зерна.

Про це пише Sky news.

За даними військового управління Одеси, 31 жовтня з українських портів вийшли 12 суден з 354 500 тоннами сільськогосподарської продукції, в тому числі 40 000 тонн зерна на судні Ikaria Angel, яке прямувало до Ефіопії.

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Це був найбільший караван суден за один день після укладення в липні угоди з експорту зерна з Чорного моря за посередництва Туреччини і ООН.

Відзначається, що кораблі вирушили за своїми маршрутами через два дні після того, як Москва призупинила свою участь в зерновій угоді у відповідь на атаку безпілотників на Чорноморський флот РФ, що базується в тимчасово окупованому.

Вихід РФ із зернової угоди - що відомо

Росія 29 жовтня оголосила, що призупиняє участь в угоді з експорту українського зерна, але в 31 жовтня судна з зерном вийшли з портів України.

При цьому Москва звинуватила Київ в атаці на судна в Севастопольській бухті. Крім того, в РФ заявили, що один з безпілотників могли запустити з цивільного судна, яке використовується для експорту продовольства.

У свою чергу координатор ООН з питань гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив у Раді Безпеки ООН запевнив, що жодне з суден не знаходилося в коридорі в ніч на 29 жовтня, коли сталася атака.

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