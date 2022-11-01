За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів.

Судна під турецьким прапором продовжать експортувати українське зерно після виходу Росії з угоди.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

"Ми вважаємо, що підписана угода вигідна для всіх сторін і її порушення буде проблемою для кожної зі сторін. Ми хочемо продовжити транспортування зерна, і ми вкладатимемо у це свою лепту", - зазначив турецький міністр.

Акар також додав, що Стамбул розмовляв з цього приводу з Україною та росіянами. Російський міністр оборони Сергій Шойгу, своєю чергою, пообіцяв передати надану інформацію своєму керівництву.

"Ми нагадали нашим співрозмовникам, що виходу (з угоди - УНІАН) бути не може. Рух у цьому напрямку продовжується. Ми оцінюємо наявні дані того, що угода триватиме", - підкреслив Акар, зауваживши, що сподівається на безпроблемний експорт українського зерна.

На запитання журналіста про статус суден, завантажених після "виходу" Росії з зернової угоди Акар відповів: "Відучора судна, які вийшли з українських портів і курсують морем, продовжують свій шлях. Проблем виходу суден під турецьким прапором немає. Вони і надалі будуть виходити".

Вихід Росії з зернової угоди

29 жовтня 2022 року Росія заявила про вихід із зернової угоди після "нападів" на кораблі Чорноморського флоту в Севастополі.

За угодою Москва гарантувала безпечний прохід суден із зерновими вантажами з раніше заблокованих чорноморських портів. Призупинення торкнулося відразу 218 суден. З них 95 вже покинули свої порти, 101 чекали збору зерна і 22 були завантажені та чекали на відплиття.

31 жовтня 2022 року в ЄС заявили про те, що хочуть відкрити сухопутний коридор для українського зерна.

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