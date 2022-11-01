У Держдепі США відзначили, що такі дії РФ загрожують цілою низкою наслідків.

У світі ціни на продовольство зросли через невизначеність навколо зернової угоди України, РФ, Туреччини та ООН.

Про це заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс, передає Голос Америки.

За його словами, відмова Росії від участі в Чорноморській зерновій ініціативі, розробленій і введеній в дію за посередництва ООН, надає "негайний, шкідливий вплив" на глобальну продовольчу безпеку, а ціни на продовольство зросли через невизначеність навколо угоди.

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"Будь-який зрив ініціативи загрожує різким зростанням цін на продовольство, зниженням довіри страховиків і комерційних вантажовідправників, які повернулися на чорноморські маршрути, і подальшими труднощами для країн з низьким рівнем доходу, які і так страждають від важких гуманітарних криз і глобальної відсутності продовольчої безпеки", – прокоментував Прайс.

"Це не двостороннє питання між Росією і Україною, – сказав Прайс, додавши, що 66% пшениці, експортованої в рамках ініціативи, було відправлено в країни, що розвиваються, а 19% – в найменш розвинені країни".

Сухопутні маршрути також використовуються для експорту українського зерна, але "немає заміни" обсягам, які можуть бути відправлені через Чорне море, сказав він.

"Це не в чиїхось інтересах - не в інтересах Росії, не в інтересах міжнародного співтовариства – допустити таке свого роду колективне покарання, і залишити (угоду) призупиненою", – сказав Прайс.

Вихід РФ із зернової угоди

Москва оголосила в суботу, що призупиняє участь в угоді про вивезення зерна, в рамках якої ООН супроводжує вантажні судна через Чорне море, але в понеділок судна з зерном продовжували виходити з українських портів.

Росія звинуватила Україну у використанні повітряних і морських безпілотників для нападу на судна в Севастопольській бухті рано вранці в суботу і висловила припущення, що один з безпілотників міг бути запущений з цивільного судна, зафрахтованого для експорту продовольства з українських портів.

Відповідаючи на звинувачення Росії про можливе використання вантажних суден не за призначенням, координатор ООН з питань гуманітарної допомоги Мартін Гріффітс заявив в Раді Безпеки ООН: "жодне з суден не знаходилося в коридорі в ніч на 29 жовтня, коли сталися напади, і жодне судно не повідомляло про інцидент у вихідні".

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