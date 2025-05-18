Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що ймовірно відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Про це Подоляк сказав в ефірі каналу Ми - Україна.
"Президент активно спілкується з нашими європейськими партнерами на різних рівнях, очікуємо, можливо, телефонну розмову із президентом США, тому що всі налаштовані на активний дипломатичний період, коли треба обговорити війни і миру саме через інструменти дипломатії, де глобальним посередником є США", - зазначив радник керівника ОП.
За його словами, сьогоднішні зустрічі президента у Європі присвячені питанню про те, "чи можна про щось домовлятися з Росією".
"Я не бачу тут, безумовно, сценаріїв без використання інструментів примусу. І от якраз з європейськими партнерами президент активно обговорює санкційні інструменти тиску на Росію", - додав Подоляк.
Що відомо про майбутню розмову Зеленського і Трампа
Як повідомляв раніше УНІАН, 17 травня Трамп анонсував розмови з російським диктатором Путіним і президентом України Зеленським. За його словами, у понеділок, 19 травня, о 10:00 ранку він буде розмовляти по телефону з Путіним. "Темами розмови будуть припинення кровопролиття, у якому гине в середньому понад 5000 російських і українських солдат за тиждень, і торгівля", - зазначив очільник Білого дому.
Після того, зазначив Трамп, він поговорить із Зеленським, "а потім разом із президентом Зеленським - з різними членами НАТО".
"Сподіваюсь, це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Хай благословить нас усіх Бог!!!" - додав президент США.