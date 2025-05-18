Сьогодні президент України обговорює з європейськими партнерами інструменти тиску на Росію, повідомив Полодяк.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк підтвердив, що ймовірно відбудеться телефонна розмова президента Володимира Зеленського із президентом США Дональдом Трампом. Про це Подоляк сказав в ефірі каналу Ми - Україна.

"Президент активно спілкується з нашими європейськими партнерами на різних рівнях, очікуємо, можливо, телефонну розмову із президентом США, тому що всі налаштовані на активний дипломатичний період, коли треба обговорити війни і миру саме через інструменти дипломатії, де глобальним посередником є США", - зазначив радник керівника ОП.

За його словами, сьогоднішні зустрічі президента у Європі присвячені питанню про те, "чи можна про щось домовлятися з Росією".

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"Я не бачу тут, безумовно, сценаріїв без використання інструментів примусу. І от якраз з європейськими партнерами президент активно обговорює санкційні інструменти тиску на Росію", - додав Подоляк.

Що відомо про майбутню розмову Зеленського і Трампа

Як повідомляв раніше УНІАН, 17 травня Трамп анонсував розмови з російським диктатором Путіним і президентом України Зеленським. За його словами, у понеділок, 19 травня, о 10:00 ранку він буде розмовляти по телефону з Путіним. "Темами розмови будуть припинення кровопролиття, у якому гине в середньому понад 5000 російських і українських солдат за тиждень, і торгівля", - зазначив очільник Білого дому.

Після того, зазначив Трамп, він поговорить із Зеленським, "а потім разом із президентом Зеленським - з різними членами НАТО".

"Сподіваюсь, це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Хай благословить нас усіх Бог!!!" - додав президент США.

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