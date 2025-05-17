За словами близьких, характер президента допомагає йому у ці складні часи.

Попри важку стратегічну ситуацію, в якій Україна перебуває вже більше трьох років, президент Володимир Зеленський досі не втратив ентузіазму долати труднощі і намагається занурюватися в деталі того, що відбувається. Про це в коментарі The Times розповіли друзі та політичні соратники українського лідера.

"Це те, що він найбільше любить – долати труднощі, він завжди був таким. На його обличчі зараз видно роки війни, те саме стосується багатьох із нас, але в очах президента все ще сяє блиск", – розповів Олександр Пікалов, який є другом Зеленського з дитинства.

За словами Пікалова, він досі часто бачиться з президентом і обмінюється з ним текстовими повідомленнями майже щодня.

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"Ви повинні усвідомити, що він любить свою роботу і черпає з неї енергію. Він завжди був у цьому кабінеті в неділю. У цій самій кімнаті народилося прислів'я: робота — це те, що ти робиш поза робочим часом", – розповів Пікалов.

Інші співрозмовники The Times, окрім енергійності, відзначають і бажання президента занурюватися в деталі проблем, які доводиться вирішувати.

Нардеп Олександр Мережко, який очолює комітет Верховної Ради у закордонних справах, описує Зеленського як "митця, гнучкого, талановитого, креативного, який мислить нестандартно та має швидкий розум", на противагу "динозавру" Путіну.

За словами Мережка, президент не може придушити в собі комічного актора та любить жартувати. Разом з тим нардеп бачить "якийсь смуток щодо Зеленського, якого раніше не було".

Інші новини про Зеленського

Як писав УНІАН, перша леді Олена Зеленська нещодавно розповіла, що почула від чоловіка одразу після скандальної сварки із Трампом у Білому домі наприкінці лютого. За її словами, для президента той епізод був зовсім не простим.

Раніше Зеленська, коментуючи відсутність виборів в Україні у воєнний час, запевняла, що її чоловік не має наміру залишатися президентом все життя. За її словами, зараз Володимир Зеленський намагається убезпечити свою країну, перш ніж залишити президентську посаду.

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