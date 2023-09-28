У проекті тексту саміту в Іспанії говориться, що розширення блоку також розглядається як "інвестиція в мир".

Згідно з проектом декларації саміту, ЄС має намір підвищити свій оборонний потенціал, щоб протистояти Росії у загрозливій глобальній обстановці.

"Ми будемо зміцнювати нашу оборонну готовність і розвивати європейську оборонну технологічну і промислову базу, в тому числі за рахунок збільшення інвестицій", - йдеться в тексті неформальної зустрічі лідерів, яка відбудеться в Гранаді, Іспанія, наступного тижня, пише POLITICO.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та перспектива повернення Дональда Трампа на пост президента США наступного року у Вашингтоні (що може призвести до зменшення військової підтримки Києва) змусили Брюссель переосмислити свій підхід до оборони.

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Так звана Гранадська декларація, про яку вперше повідомило агентство Bloomberg, спрямована на те, щоб підготувати політичний напрямок для наступної Європейської комісії, зачіпаючи різні питання, такі як конкурентоспроможність, міграція і розширення.

Що стосується розширення ЄС, в тексті стверджується, що воно зміцнить "європейський суверенітет і стане геостратегічною інвестицією в мир, безпеку, стабільність і процвітання на нашому континенті".

Але незалежно від цього, як ЄС, так і майбутні країни-члени повинні бути готові, і "Союзу необхідно провести необхідну внутрішню роботу" з розширення. Проект заяви ще може змінитися напередодні саміту в Іспанії 6 жовтня.

Виклики перед ЄС через війну в Україні

Російський лідер вторгся в Україну минулого року, абсолютно помилково вважаючи, що це буде коротка і славна війна. Його теорія перемоги тепер обертається навколо того, щоб в довгостроковій перспективі пережити як Київ, так і його західних союзників.

Останнім часом список причин, за якими Путін вважає, що це може спрацювати - від успіху його зернової блокади до його здатності продовжувати виробництво крилатих ракет, незважаючи на санкції, - розширюється, пише Bloomberg.

Європа доведеться діяти так, як вона не робила раніше. Це означає, що потрібно виробляти більше зброї для України і знаходити більше грошей, тому що захист від військової машини Росії обходиться дорого. Але Європі також необхідно послати послідовний сигнал про те, що вона розглядає оборону України як довгостроковий стратегічний пріоритет. І неодмінною умовою для цього є отримання Україною зеленого світла для переговорів про вступ до ЄС у грудні.

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