Сьогодні окупанти навмисне цілилися по об'єктах критичної інфраструктури України. Основний удар армія РФ направила на Одеську область.

У Міністерстві оборони РФ показали кадри, як стверджується, масованого удару по Україні в ніч на 19 липня.

Йдеться про російський повітряний терор, який був направлений по об'єктах критичної інфраструктури України, які важливі для експорту українського зерна. Удари по зонах "в районі міста Одеса" Росія підтвердила в рамках щоденного брифінгу Міноборони.

"Сьогодні вночі ЗС РФ завдали групового удару високоточною зброєю морського та повітряного базування по об'єктах військової промисловості, паливної інфраструктури та складах боєприпасів ЗС України в районі міста Одеса, а також по авіабазі Канатове Повітряних сил України в Кіровоградській області", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах України уточнили, чим РФ атакувала Одесу

Нагадаємо, 19 липня спікер Повітряних сил України Юрій Гнат уточнив, які ракети застосувала армія РФ в рамках нічного удару по Україні. За його словами, були застосовані ракети Х-22, а також ракети "Онікс".

Останні ворог використовував для атаки Одеської області. Як відомо, сьогодні Росія намагалася знищити об'єкти інфраструктури "зернової угоди".

Ігнат уточнив, що ракети "Онікс" мають низьку траєкторію польоту, тому їх складно збивати над водою, чим і скористалися окупанти.

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