Василь Боднар зазначив, що Москва прагне замінити Україну на світових ринках.

Посол України в Туреччині Василь Боднар сумнівається, що Анкара піде на відкритий конфлікт з російським флотом в Чорному морі. Річ тім, що Анкара є членом НАТО.

Дипломат зазначив, що для росіян немає проблеми в тому, щоб обстріляти іноземне судно. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вже обстріляли вісім іноземних суден, але про це не говорили, щоб не конфліктувати з Москвою.

"Що стосується зіткнення російського і турецького флотів, то це поки видача бажаного за реальне. Сумніваюся, що Туреччина може піти на відкрите збройне протистояння з Росією, оскільки це означає втягування НАТО. Але якби російська сторона почала такі дії, то вона б просто відкрила для себе другий фронт", - зазначив Боднар в ефірі телемарафону.

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При цьому він вказав, що Анкара намагається продовжити "зернову угоду" і, швидше за все, може застосувати дипломатичні або економічні важелі. За словами дипломата, Росія має намір замінити Україну на світових ринках, а також зняти з себе відповідальність, вимагаючи зняти певні санкції.

Зернова угода - останні новини

18 липня 2023 року Російська Федерація оголосила про вихід з "зернової угоди" та відкликала гарантії безпеки. Крім того, Москва пригрозила ООН "ризиками", якщо "зерновий коридор" працюватиме без неї.

Хорватія вже запропонувала Україні альтернативний маршрут для експорту зерна, а найбільший порт країни допомогти з українським зерном.

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