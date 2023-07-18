За словами Пєскова, "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".

Кремль перейшов до нових погроз. Тепер Москва погрожує "ризиками" у разі, якщо Туреччина, Україна і ООН продовжують "зернову угоду" без Росії.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам 18 липня, реагуючи на відповідну ініціативу України, заявив, що російські окупанти в такому випадку нібито не зможуть "дати гарантії безпеки" суднам у Чорному морі.

"Адже мова йде про зону, яка безпосередньо наближена до району бойових дій, і без відповідних гарантій безпеки там виникають певні ризики", - цитує Пєскова російський "Интерфакс".

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За його словами, "якщо буде щось оформлятися без Росії, то ці ризики повинні враховуватися".

Далі Пєсков перекривив держсекретаря США Ентоні Блінкена, який назвав рішення Росії вийти з "зернової угоди" безсовісним. "В цьому випадку, напевно, безсовісною слід назвати позицію європейських держав. Це не вина пана Гутерріша і ООН", - сказав прес-секретар Путіна.

Також в цьому виступі Пєсков фактично спростував заяву Міноборони РФ, що ударів по Одесі і Миколаєву - містах, які брали участь у "зерновій угоді", - нібито було завдано як "акт відплати" за удар по Кримському мосту.

"Відповідь з боку Росії (на удар по Кримському мосту - УНІАН), звичайно, буде. Міністерство оборони готує відповідні пропозиції", - додав Пєсков.

На питання, чи готова Москва визнати Україну "терористичним київським режимом" Пєсков відповів, ухиляючись, з посиланням на те, що таке бажання відсутнє у самої Держдуми.

Розрив "зернової угоди" і удари по Україні - головне

Відразу після вибухів на Кримському мосту Росія офіційно оголосила про вихід з "зернової угоди". Рішення Москви назрівало давно - у Путіна весь цей час цинічно "вибивали" зняття частини санкцій.

Зокрема, напередодні Reuters писало про наміри генсека ООН Антоніу Гуттеріша повернути Росії доступ до SWIFT в обмін на продовження угоди.

Україна, своєю чергою, запропонувала Туреччині та ООН продовжити "зернову угоду" вже без Росії. На думку президента України Володимира Зеленського, сторони спільно можуть забезпечити роботу продовольчого коридору та інспектування судів.

У ніч на 18 липня 2023 року російські загарбники підло атакували південну частину України - Одесу і Миколаївську область - запустили кілька хвиль ударних безпілотників. У Міноборони РФ це назвали "актом відплати" за удари по Кримському мосту. Хоча експерт Олександр Коваленко це спростував, підкресливши, що на підготовку до такої атаки потрібен час.

Варто відзначити, що Росія постійно здійснювала провокації, в тому числі обстрілювала порти і міста, які брали участь в експорті зерна.

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