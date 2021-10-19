Підтримка Штатами суверенітету України непохитна, зазначив очільник Міноборони.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголошує, що жодна країна не має права вето на вступ України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це Остін сказав у Києві на спільному брифінгу з міністром оборони України Андрієм Тараном, який транслювався "Військовим телебаченням України".

"Жодна третя країна не має вето на вступ (членство) в НАТО. Україна має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання", – наголосив Остін.

Міністр оборони США підкреслив, що підтримка Сполученими Штатами Америки суверенітету України є непохитною.

Також стосовно намірів України стати повноправним членом НАТО Остін заявив, що Сполучені Штати неухильно зберігають свою підтримку для реалізації оборонної реформи в Україні, що сприятиме набуттю критеріїв для членства в Альянсі.

Читайте такожНас не цікавить думка Росії про вступ України в НАТО – Кулеба"Це передбачає і збільшення спроможностей України щодо демократичного і цивільного контролю та управління персоналом", – сказав Остін.

Крім того, він зазначив, що співпраця між США та Україною продовжиться, аби забезпечити, що українська держава зможе себе захистити.

Міністр оборони додав, що немає змін у позиції США щодо надання допомоги на регулярній основі у регіоні Східної Європи та Америка й надалі надаватиме підтримку партнерам для гарантування безпеки.

"Ви можете очікувати, що ми будемо продовжувати нашу підтримку. Цей регіон є дуже важливим для нас", – сказав Остін.

Нагадаємо, у комюніке за підсумками попереднього саміту Альянсу у Брюсселі 14 червня 2021 року наголошувалося, що Україна стане членом НАТО за допомогою реалізації Плану дій щодо членства.

Президент США Джо Байден заявляв, що окупація Росією частини українських територій не впливає на вступ до НАТО, але Україна повинна очиститися від корупції. Він наголошував, що Україна повинна відповідати певним критеріям, аби отримати ПДЧ. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни НАТО у 2022 році надати Україні ПДЧ.

18 жовтня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав французьким журналістам, що "вступ України в НАТО став би найгіршим сценарієм".

"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", – заявив Пєсков.

Країни НАТО на саміті у Мадриді у 2022 році підтвердять рішення про майбутнє членство України.

Автор: Віталій Саєнко