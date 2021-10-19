У Києві глава Пентагону зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Тараном і президентом Володимиром Зеленським.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін розпочав свій перший візит в Україну - 19 жовтня він прибув до Києва.

Про це повідомило посольство США в Україні в мікроблозі Twitter після прильоту літака Остіна в Україну.

"Приземлився у Києві. Я тут, щоб підтвердити нашу непохитну підтримку суверенітету України, її територіальної цілісності та євроатлантичних прагнень, і висловити нашу прихильність розбудові спроможності України у стримуванні подальшої російської агресії", - зазначив Ллойд Остін.

Читайте такожМіноборони США обіцяє не залишати Україну наодинці з російською агресієюЯк повідомляв УНІАН, у Києві Остін зустрінеться зі своїм українським колегою Андрієм Тараном та президентом України Володимиром Зеленським. Міністр оборони США відвідає Міністерство оборони України, де візьме участь у церемоніалі пам'яті полеглих захисників України у Меморіальному залі та біля Меморіального дзвону захисникам України.

Візит Ллойда Остіна проходить в рамках його європейського турне. Крім України, глава Пентагону відвідає Грузію і Румунію, а також вітає участь у переговорах з союзниками і партнерами на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться 21-22 жовтня в Брюсселі.

Автор: Віталій Саєнко