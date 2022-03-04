Значна частина переданих Німеччиною зенітних ракет "Стріла" з запасів НДР у рамках допомоги українському війську має суттєві недоліки.
Про це пише Spiegel.
Як дізналися журналісти, ракети на складах Бундесвера не тільки повністю застаріли, а й взагалі не є придатними.
Цього тижня їх до передачі України затвердив німецький Мінфін.
У 2014-му ракети "Стріла" вже були заблоковані до використання "з міркувань безпеки" і поміщені на склади, йдеться у конфіденційній записці.
Дерев’яні ящики зі зброєю, які повинні передати ЗСУ, настільки запліснявіли, що під час перевірки у листопаді солдатам дозволяли входити у сховища тільки в захисних костюмах.
Зазначається, що Міноборони Німеччини сприйняло запит від України на ці ракети зі здивуванням. Проте вони перевірять, чи взагалі безпечно доставляти такий вантаж.
За конфіденційною інформацією, непридатними є щонайменше 700 з 2700 обіцяних Україні ракет. У них застарів ракетний двигун, через що цією зброєю стріляти не можна. Водночас, згідно з лютневим звітом, 2000 ракет є робочими.
Експорт цієї зброї повинна ще затвердити Федеральна рада з питань безпеки.
3 березня стало відомо про рішення Німеччини поставити Україні партію ракет у боротьбі з російськими загарбниками.
До початку повномасштабної російсько-української війни Берлін займав нейтралітет і блокував членам НАТО поставки оборонного озброєння німецького виробництва Україні, щоб нібито не провокувати Кремль.