Експорт цієї зброї повинна ще затвердити Федеральна рада з питань безпеки.

Значна частина переданих Німеччиною зенітних ракет "Стріла" з запасів НДР у рамках допомоги українському війську має суттєві недоліки.

Про це пише Spiegel.

Як дізналися журналісти, ракети на складах Бундесвера не тільки повністю застаріли, а й взагалі не є придатними.

Цього тижня їх до передачі України затвердив німецький Мінфін.

У 2014-му ракети "Стріла" вже були заблоковані до використання "з міркувань безпеки" і поміщені на склади, йдеться у конфіденційній записці.

Дерев’яні ящики зі зброєю, які повинні передати ЗСУ, настільки запліснявіли, що під час перевірки у листопаді солдатам дозволяли входити у сховища тільки в захисних костюмах.

Зазначається, що Міноборони Німеччини сприйняло запит від України на ці ракети зі здивуванням. Проте вони перевірять, чи взагалі безпечно доставляти такий вантаж.

За конфіденційною інформацією, непридатними є щонайменше 700 з 2700 обіцяних Україні ракет. У них застарів ракетний двигун, через що цією зброєю стріляти не можна. Водночас, згідно з лютневим звітом, 2000 ракет є робочими.

Експорт цієї зброї повинна ще затвердити Федеральна рада з питань безпеки.

3 березня стало відомо про рішення Німеччини поставити Україні партію ракет у боротьбі з російськими загарбниками.

До початку повномасштабної російсько-української війни Берлін займав нейтралітет і блокував членам НАТО поставки оборонного озброєння німецького виробництва Україні, щоб нібито не провокувати Кремль.

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