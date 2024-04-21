Зокрема, російські ракети та іранські дрони-камікадзе повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя.

Президент Володимир Зеленський звернувся до країн Заходу з приводу зенітних ракетних комплексів "Петріот" і багатоцільових винищувачів F-16.

Як наголосив президент, зенітні ракетні комплекси "Петріот" є системами ППО тільки тоді, коли діють – захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання.

Разом з тим, сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці.

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"Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. Варто не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя. "Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що ефективно протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками.

"Дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!", - додав президент.

Допомога західних партнерів

19 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради Україна-НАТО повідомив про домовленість передати Україні додаткові системи протиповітряної оборони. Країни, які не мають у наявності ППО, зобов'язалися виділити кошти на їх закупівлю для України.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко проаналізував вплив схвалення додаткової допомоги від США на терміни розгортання багатоцільових винищувачів F-16 в Україні. Зокрема, відбувається підготовка до розгортання F-16 в Україні у найближчі тижні. Винищувачі можуть бути озброєні ракетами JASSM з дальністю ураження до 450 км.

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