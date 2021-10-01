Також Давид Арахамія розповів, яку музику зіграє для своєї фракції на гала-концерті в Трускавці.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що на гала-вечері в Трускавці нардепам вручатимуть "Партійний "Оскар" і премію "Золота сосна".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів у коментарі журналістам.

Відповідаючи на питання про озвучену раніше інформацію щодо вручення "партійного "Оскара" у рамках заходу, Арахамія вирішив всі номінації не озвучувати зазначивши лише, що вони будуть "гумористичні і серйозні".

"На гала-концерті будуть серйозні номінації за найбільшу кількість законопроектів, наприклад. Також буде багато гуморних, а там є ваші улюблені герої, ваших матеріалів", - повідомив Арахамія.

Серед серйозних він також назвав номінації "За інституційну реформу і відкриття ринку землі", а також "За реформу на ринку фінансових послуг".

"Щодо несерйозних: ми, наприклад, з Корнієнко (перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко - УНІАН) мали затвердити щорічну премію "Золота сосна", яку ми будемо вручати за ляпи в політиці", - сказав Арахамія уточнивши, що не знає, чим нагороджуватимуть "переможців" жартівливих премій.

Говорячи про "партійний Оскар" Арахамія зазначив, що статуетка буде як "Оскар", але у вигляді того чи іншого нардепа.

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"Ту статуетку серйозну, яку ми будемо вручати, це такий "Оскар", тільки у вигляді депутата. Я її ще не бачив, але саме таку ми ідею придумали. А що будемо вручати за жартівливі, я не знаю", - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Давид Арахамія розповів, яку музику зіграє для своєї фракції на гала-концерті в Трускавці.

Нагадаємо, виїзне засідання фракції "Слуга народу" проходить 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya у Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів, на зустрічі, серед іншого, буде вирішуватися питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

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Автори: Олександр Топчій, Таня Поляковська