Олексій Арестович зазначив, що статтю Медведєва треба оцінювати не "історично, а психоаналітично".

Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв написав статтю про Україну. Спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у відповідь потролив російського політика, нагадавши про його "запаморочливу" кар'єру.

Відповідний пост Арестович опублікував у Facebook.

"Громадянин Медведєв, який проробив запаморочливий шлях від президента РФ до заступника секретаря, вибухнув статтею про Україну. Балалайка все та ж - "зовнішнє управління, ко-ко-ко, слабка влада, невизначений народ, фашисти". На традиційне російське питання "Що робити?" Дмитро Анатолійович відповідає "...а нічого. Будемо терпіти". Відразу стає зрозумілим - хто винен", - написав спікер в ТКГ.

На його думку, опусом Медведєва повинні займатися психоаналітики, адже російським політикам постійно ввижається зовнішнє управління та його "привид вічно присутній в спальнях московських го-сударів і, здається, в будь-який момент може вибратися з шафи", а "візантійський орел невідворотно мутував на болотистому московському грунті".

При цьому Арестович нагадав, що "Московське го-сударство" було створено ззовні й не має минулого, в яке постійно дивиться, але там лише Русь-Україна, а "починаючи з Бориса Годунова, всі московські го-сударі - нелегальні. А більшість й нелегітимні".

Також спікер в ТКГ порадив російській владі подивитися в майбутнє та запропонував психологічну допомогу.

Як раніше повідомляв УНІАН, Заступник Голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив висловитися про переговори з Україною. Політик вважає, що українська влада є "неосвіченою", а тому переговори він називає "безглуздими".

Автор: Анастасія Горбачова