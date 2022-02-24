Збройні сили України вели тяжкі бої, зазначили у Зеленського.

В Офісі президента наголошують, що Збройні сили України відкинули російські війська на деяких напрямках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив на брифінгу.

"Нам важливо, аби країна зберігала спокій", - сказав Подоляк.

Він сказав, що треба зрозуміти дві прості речі: "Збройні сили України ведуть тяжкі бої, але ведуть. В нас є багато вже результатів. На деяких напрямках Збройні сили Російської Федерації відкинуті. Маємо втрати. Безумовно, будемо мати втрати на сьогоднішній день. Але ще раз підкреслюю: Збройні сили були готові до всіх сценарних планів Російської Федерації і зараз чинять активний спротив. Цей спротив буде мати наростаючий характер", - наголосив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.