Окрім того, у Кремлі заявили, що нові санкції США проти Росії однозначно "жодним чином не сприятимуть" зустрічі президентів.

Двостороння особиста зустріч президента США Джо Байдена і глави Російської Федерації Володимира Путіна найближчим часом не зможе відбутися.

Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс".

Журналісти запитали Пєскова про заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, який напередодні сказав, що Байден запропонував Путіну зустрітися "у майбутні тижні".

"Ні, двосторонню зустріч, зрозуміло, не вийде так швидко організувати, питання як і раніше перебуває на стадії аналізу. Це перше. І друге - звичайно ж, мова йде, напевно, про запланований на наступний тиждень кліматичний саміт", - сказав прес-секретар Путіна, відповідаючи на запитання, йдеться про двосторонню зустріч або про зустріч на кліматичному саміті, який відбудеться з ініціативи США.

За словами Пєскова, питання участі РФ у кліматичному саміті також поки що обговорюється і рішення немає.

Читайте такожБайден запропонував Путіну провести зустріч у третій країніОкрім того, прес-секретар зазначив, що нові санкції США проти Росії однозначно "жодним чином не сприятимуть" зустрічі Путіна і Байдена.

"Завадить або не завадить (саміту), це буде рішення президентів", - додав Пєсков.

За його словами, Байден вже запропонував зустрітися, тому далі належить ухвалити рішення президенту Росії.

Нові санкції США проти Росії

15 квітня стало відомо, що президент США Джо Байден підписав указ про запровадження нових санкцій щодо Росії у відповідь на хакерські атаки та втручання у президентські вибори.

Обмежувальні заходи вводяться проти суверенного боргу Росії, а також 32 російських фізичних осіб і організацій.

Також повідомляється, що Штати висилають з Вашингтона десять російських дипломатів.

Крім того, фінансовим установам США з 14 червня заборонена пряма купівля боргових цінних паперів у Центрального банку, Мінфіну та Фонду нацдобробуту РФ.

Під санкції потрапили шість російських технологічних компаній, які, за даними США, надають підтримку російським спецслужбам.

Проти восьми фізичних і юридичних осіб введені санкції через окупацію Криму.

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Автор: Катерина Комолова