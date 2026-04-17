Сибіга: Зеленський готовий до зустрічі з Путіним в Туреччині за участі Ердогана і Трампа

Відповідний сигнал Україна передала турецьким партнерам.

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з ініціатором війни, російським диктатором Володимиром Путіним за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана і президента США Дональда Трампа.

Україна зацікавлена у проведенні зустрічі на рівні лідерів у Туреччині. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в межах Анталійського дипломатичного форуму для ADF Talks.

"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський – Путін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам. Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях", - відзначив Сибіга.

Як відзначив глава МЗС, переговорні групи України та США в постійному контакті.

"Ми очікуємо візиту американської переговорної групи в Україну для обговорення як рухатися вперед", - додав Сибіга.

При цьому, за словами міністра, в Україні вітають зусилля США з наближення справедливого та всеосяжного миру.

"Найбільш складний період нашого двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося владнати цей трек правильно і прагматично з повагою до позицій одне одного. Україна справді має карти", – наголосив Сибіга.

При цьому, як відзначив глава МЗС, треба збільшувати тиск на РФ і послаблювати Росію.

"Це єдиний шлях пришвидшити мирні зусилля. Ми готові до припинення вогню. Путін має усвідомити що ніколи не досягне цілей на полі бою", - зазначив Сибіга.

Окрім того, глава МЗС назвав три елементи, що відображають поточну ситуацію на полі бою. "Ми тримаємо лінію фронту, намагаємося закрити небо й діяти асиметрично проти Росії. Чисельна перевага в живій силі перестає бути вирішальною завдяки використанню нами безпілотних технологій", - заявив Сибіга.

Також він закликав зупинити російські нелегальні рекрутингові кампанії.

"Росія втрачаючи велику кількість солдат розпочала незаконні кампанії з рекрутингу іноземців, насамперед в Африці та Азії. Понад триста полонених іноземців які воювали за РФ зараз в українському полоні", - зазначив Сибіга.

Зеленський і Путін можуть зустрітись - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський заявляв, що розмова з Путіним повинна бути абсолютно відкритою, наскільки це можливо. Розмова має стосуватися того, як закінчити війну, в щоб вона не почалася знову.

Зеленський також зазначав, що Путіна, окрім війни і завоювань, нічого не цікавить.

Вас також можуть зацікавити новини: