Путін не живе як звичайна людина: Зеленський назвав єдину річ, яка цікавить диктатора

Путін більше не може себе уявити без влади або після влади, сказав президент України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російського диктатора, ініціатора війни Володимира Путіна, окрім війни і завоювань, нічого не цікавить. Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

За словами Зеленського, Україна робить усе, щоби зупинити війну та гарантувати безпеку.

"Але проблема полягає у тому, що Путін ні в чому більше не зацікавлений. Путін не живе так, як звичайні люди. Він не ходить вулицями. Ви не побачите його в кафе. Його онуки не ходять у звичайні дитячі садки у їхньому рідному місті. Він не може уявити життя без влади або після влади. Нормальні речі не викликають у нього інтересу", - сказав президент України.

При цьому, каже він, російський диктатор більше переймається територіальними завоюваннями.

"Путін більше радиться з царем Петром і імператрицею Катериною щодо територіальних здобутків, аніж з будь-якою живою людиною щодо реального, справжнього життя. Чи можете ви уявити Путіна без війни? Будьте чесними", - звернувся Зеленський.

Президент України додав, що наразі увага Путіна зосереджена на Україні, і ніхто з українців не вірить, що він коли-небуть облишить український народ у спокої:

"Але він не відпустить і інші європейські держави, тому що не може відпустити саму ідею війни. Він може бачити себе царем, але насправді він раб війни".

За словами глави держави, якщо Путін проживе ще десять років, і так може бути, тоді він може повернутися з війною, щоб розширити завоювання.

"Саме тому ми говоримо, що для України повинні бути реальні гарантії безпеки, і для Європи сильні гарантії безпеки. І ми чітко знаємо, що такі безпекові гарантії мають передбачати", - підкреслив Зеленський.

