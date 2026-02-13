'Зрештою, ми вороги': Зеленський зізнався, як він уявляє собі зустріч з Путіним

Він заявив про готовність зустрітися в будь-якому форматі, крім Москви або Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський розповів, як він уявляє собі свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним і що саме він хоче йому сказати.

"Справа не в бажанні дивитися йому в очі. В цілому, мене не цікавлять емоції під час зустрічі з ним. У нас є питання, що стосуються української території, які сьогодні ніхто не може вирішити. Політика різних країн дозволила Путіну висловлювати свою думку з цього приводу, окупуючи землі і виправдовуючи свої дії. Зараз проти нього фізично воює тільки одна держава - Україна", - сказав він в інтерв'ю The Atlantic.

За його словами, розмова з ним може бути зосереджена тільки на припиненні війни.

Відео дня

"Це означає, що наша розмова повинна бути абсолютно відкритою, наскільки це можливо. Це просто розмова про те, як закінчити війну, щоб вона не почалася знову", - зазначив Зеленський.

Також він відповів на питання про те, як важко йому буде стримувати емоції під час такої зустрічі:

"Чому я повинен бути емоційним або байдужим? У чому різниця? Наша мета - покласти край війні. Думаю, у нього може бути інша мета. Ми не знаємо. Під час війни ми не зустрічалися. Всі намагалися щось зробити, але війна триває. Тому, на мій погляд, логічно провести зустріч лідерів, які могли б обговорити найскладніші питання. З ким ще я можу поговорити про територіальні проблеми?"

При цьому президент не думає, що у будь-якої зі сторін є реальне бажання зустрітися.

"Зрештою, ми вороги. Чесно кажучи, ніхто не висловлював бажання це зробити. Але бажання є. Я думаю, що це правильне рішення - зустрітися і спробувати покласти край війні. Американці запитують, що ми думаємо про ідею такої зустрічі. Ми сказали, що підтримаємо її. Ми готові зустрітися в будь-якому форматі, крім Москви або Білорусі", - додав він.

Зустріч Путіна і Зеленського - що кажуть у Кремлі

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков не раз заявляв, що будь-яка зустріч між правителем Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським може відбутися тільки в Москві.

Вас також можуть зацікавити новини: