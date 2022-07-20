Звільнення генерального прокурора та голови Служби безпеки України не останні кадрові рішення президента Володимира Зеленського. Українцям, можливо, варто очікувати нових гучних звільнень.
Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю 24 каналу.
"Давайте більш спокійно до цього ставитися. Я думаю, що це буде не останнє звільнення", - заявив Данілов.
За його словами, українці будуть бачити "певні процеси".
"Це життя, воно не може зупинятися", - підсумував секретар РНБО.
Звільнення Баканова та Венедіктової - що відомо
17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а Венедіктову - від посади генпрокурора.
Глава держави пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до глави СБУ і генпрокурора.
19 липня парламент звільнив Баканова і дав згоду на звільнення президентом Венедіктової, після чого глава держави підписав відповідний указ.
У свою чергу радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що нові кадрові рішення посилять ефективність роботи ключових органів.