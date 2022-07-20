Олексій Данілов зазначив, що ще будуть "певні процеси".

Звільнення генерального прокурора та голови Служби безпеки України не останні кадрові рішення президента Володимира Зеленського. Українцям, можливо, варто очікувати нових гучних звільнень.

Про це заявив Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю 24 каналу.

"Давайте більш спокійно до цього ставитися. Я думаю, що це буде не останнє звільнення", - заявив Данілов.

За його словами, українці будуть бачити "певні процеси".

"Це життя, воно не може зупинятися", - підсумував секретар РНБО.

Звільнення Баканова та Венедіктової - що відомо

17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови СБУ, а Венедіктову - від посади генпрокурора.

Глава держави пояснив своє рішення тим, що через велику кількість зрадників серед працівників органів прокуратури та СБУ, які залишилися на окупованій території і працюють на Росію, виникли питання до глави СБУ і генпрокурора.

19 липня парламент звільнив Баканова і дав згоду на звільнення президентом Венедіктової, після чого глава держави підписав відповідний указ.

У свою чергу радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що нові кадрові рішення посилять ефективність роботи ключових органів.

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