Напередодні вказаний законопроект був зареєстрований на сайті Ради.

ZN.UA з посиланням на власні джерела у керівництві парламенту опублікувало текст документу про звільнення чинного директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

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Напередодні вказаний законопроект був зареєстрований на сайті Ради. Поправку про звільнення Ситника, пише видання, вніс міністр юстиції Денис Малюська з метою врегулювати статус НАБУ і його директора. Закриття цієї «дірки» в законі є однією з умов Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Документ передбачає тимчасове зайняття посади директора НАБУ його першим заступником – «до моменту призначення Директора Національного антикорупційного бюро України в порядку, визначеному цим Законом».

У тексті документу йдеться і про зміну процедури обрання нового директора НАБУ: трьох членів до складу конкурсної комісії делегує РНБО, шістьох – уряд (зокрема трьох міжнародних експертів).

Скандал навколо НАБУ

28 липня 2020 року Конституційний суд визнав неконституційним указ президента від 16 квітня 2015 року про призначення Ситника директором НАБУ.

16 вересня Конституційний суд визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

16 грудня набрало чинності рішення Конституційного суду, згідно з яким втрачають чинність окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро. Тоді міністр юстиції Малюська пояснив, що це не змінює статус ані директора НАБУ Ситника, ані самого Бюро.

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Автор: УНІАН