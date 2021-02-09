Ніжний крем довершить смак будь-якого десерту.

Смачний крем буде чудовим просоченням до пухкого бісквіта. Заварний, масляний, вершковий чи якийсь інший – обрати можна будь-який на власний смак.

Масляний крем на згущеному молоці

Масло вершкове - 200 г

Молоко згущене - 8 ст. л.

Вершкове масло приблизно за півгодини до приготування дістати з холодильника, щоб воно було розм'якшеним.

Читайте такожІдеально пишний бісквіт: як приготувати смачну випічкуЗбити його до отримання пишної, еластичної маси білого кольору (близько 3-4 хвилин).

Потім, не припиняючи збивати, влити до масла невеликими порціями згущене молоко.

Збивати крем упродовж 10-15 хвилин до отримання пишної, однорідної маси. Якщо згущене молоко зацукрувався, його потрібно попередньо закип'ятити та охолодити до кімнатної температури.

Білково-масляний крем для бісквіта

Яєчні білки - 3 шт.

Цукор - 240 г

Вода - 60 мл

Лимонна кислота - 1 г

Вершкове масло - 200 г

Харчовий барвник (за бажанням) - 1 г

Насамперед треба дістати вершкове масло з холодильника, щоб воно нагрілося до кімнатної температури.

У ківш насипати цукор і додати трохи води. Покласти його на вогонь і довести до кипіння.

Окремо збити яєчні білки. Починати їх збивати на повній потужності міксера.

Коли сироп на вогні закипить, додати в нього дрібку лимонної кислоти. Варити сироп до досягнення нею температури 120°С.

Білки збити до стійких піків. Не припиняючи збивання, ввести у них тонкою цівкою цукровий сироп. Продовжувати збивати кілька хвилин, щоб крем охолонув.

Потім, постійно збиваючи, ввести у крем м'яке вершкове масло дуже маленькими порціями. Збивати крем ще пару хвилин.

На цьому етапі за бажанням можна надати крему будь-якого кольору, додавши харчового барвника, і використовувати для прикрашання будь-якого торта.

Крем для бісквіта з сиром маскарпоне

Маскарпоне - 250 г

Вершкове масло - 80 г

Цукрова пудра - 50 г

Ванільний цукор - 1 ч. л.

У миску всипати цукрову пудру. Додати ванільний цукор та м'яке вершкове масло.

Міксером на невеликій швидкості змішати пудру з маслом. Потім на максимальній швидкості збити масло до пишності приблизно 1-2 хвилини.

Додайте холодний сир маскарпоне і знову змішати крем на мінімальній швидкості. Далі збивати його на максимальних обертах приблизно 3 хвилини. Крем готовий.

Шоколадний крем для бісквіта

Шоколад чорний - 200 г

Масло вершкове - 80 г

Сметана - 200 г

Сіль - 1/4 ч. л.

Цукрова пудра (за бажанням) - 1-1,5 ст. л.

Вершкове масло розтопити на водяній бані. Для цього налити в каструлю воду, зверху покласти сотейник із шоколадом та маслом так, щоб дно сотейника не торкалося води. Відправити каструлю на вогонь.

У глибоку миску вилити сметану. Додаємо сіль та цукрову пудру за смаком (цукор можна взагалі не додавати).

Додати до сметани шоколадно-масляну суміш. Збивати міксером на найменшій швидкості до однорідного стану.

На завершення перемішати крем силіконовою лопаткою або ложкою, адже на дні можуть бути залишки цукрової пудри або сметани.

Шоколадний крем виходить густим і глянсовим, ним добре не лише перемащувати коржі для торта, але й робити прикраси за допомогою кондитерського мішка і насадок.

Заварний крем для бісквіта

Молоко - 1,5 ст.

Цукровий пісок - 0,5 ст.

Борошно - 1/4 ст.

Сіль - 1 дрібка

Жовток - 4 шт.

Ванільний екстракт - 1 ч. л.

У миску викласти борошно, цукровий пісок та сіль, змішати. Додати яєчні жовтки. Вінчиком змішати все до утворення крихти.

Читайте такожСмачний торт "Молочна дівчина": як приготувати ніжний десертВ окремому сотейнику нагріти молоко (не доводити до кипіння, а тільки до утворення по стінках дрібних бульбашок).

Налити до борошняно-яєчної маси трохи гарячого молока й енергійно перемішати вінчиком. Вливати молоко слід тонкою цівкою і безперервно помішувати вінчиком.

Покласти сотейник на вогонь і варити крем до утворення густої маси. Влити у сотейник ваніль і перемішати вінчиком.

Процідити крем через дрібне ситечко, щоб не залишалося згустків. Накрити крем харчовою плівкою, притиснувши її до поверхні крему, остудити, після чого відправити у холодильник. Готовий крем використовувати охолодженим.

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Автор: УНІАН