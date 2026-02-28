Експерт розповів, які відеокарти купувати, а які не варто у 2026 році

В умовах дефіциту пам'яті королями дешевих ігрових збірок стали GeForce RTX 5050 і Intel Arc B580.

Відомий техноблогер з YouTube-каналу ScatterVolt опублікував новий ролик, в якому склав ультимативний тірліст відеокарт для збірки ігрового ПК в лютому 2026 року.

Списокрозділили на три основні категорії: бюджетні, середньобюджетні та флагманські відеокарти. Якщо ви не стежите активно за ринком CPU, то для вас це може бути корисно при апгрейді або збірці нового ПК, особливо на тлі триваючого дефіциту пам'яті.

Найкращим бюджетним рішенням блогер назвав GeForce RTX 5050. Це одна з небагатьох відеокарт, яка не відчула впливу дефіциту пам'яті. Її продуктивності достатньо для комфортного 1080p-геймінгу, також вона залишається найдоступнішим варіантом з підтримкою DLSS 4 і MFG.

Як альтернативу можна розглянути Intel Arc B580 з 12 ГБ відеопам'яті, здатну справлятися з іграми в роздільній здатності 1440p. Хоча вона й поступається конкурентам за екосистемою і підтримкою програмних технологій.

Лідером у середньому сегменті стала AMD Radeon RX 9070. Ця відеокарта оснащена 16 ГБ пам'яті і демонструє впевнену продуктивність в іграх при роздільній здатності 1440p.

Крім цього, високої похвали заслуговує Radeon RX 9070 XT, яка у цю мить забезпечує найкраще співвідношення продуктивність/ціна, обходячи RTX 5070 Ti. Відеокарта Nvidia занадто сильно подорожчала через кризу DRAM.

А ось у флагманському сегменті майже не залишилося відеокарт з адекватними цінниками. У зв'язку з цим блогер рекомендує відкласти покупку RTX 5080 і 5090 до стабілізації ринкової ситуації.

Відео дня

Також блогер радить всіма силами уникати покупки RTX 5060. Розумніше трохи доплатити й отримати набагато продуктивнішу RTX 5060 Ti 8 ГБ.

При цьому версії GeForce RTX 5060 Ti і Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ помітно подорожчали через дефіцит DRAM і, на думку фахівця, сьогодні не представляють інтересу з погляду співвідношення ціни і можливостей.

Раніше експерти назвали 5 старих відеокарт, які все ще є топовими в 2026 році. Всі вони підходять для 1080p-геймінгу, а деякі здатні справлятися з 1440p в окремих іграх.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів як і раніше використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 4060.

