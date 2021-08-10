Скільки калини можна їсти в день, щоб лікувальні властивості калини почали діяти в повну міру, і в якому вигляді краще її приймати - з'ясував УНІАН.

Звичайна калина багата на мінерали, вітаміни і модні нині антиоксиданти. У народній медицині використовують навіть її кору, не кажучи вже про ягоди і кісточки калини.

Причому для настання цілющого ефекту в більшості випадків досить п'яти столових ложок самих ягід – або три-чотири чашки відвару (чаю) калини в день. Але сам курс лікування не повинен бути тривалим, попереджають експерти.

Які хвороби лікує калина і в якому вигляді її найкраще зберігати і приймати, з'ясував УНІАН.

Що лікує калина червона

Читайте такожЩо приготувати з калини: добірка унікальних рецептівЧлен Національної асоціації дієтологів і нутриціологів, wellness-дієтолог з медичною освітою Тетяна Кіхтева в коментарі УНІАН пояснила, що калина давно користується в народній медицині для зниження артеріального тиску, при застудах, кашлі, як проносний засіб і при гастритах зі зниженою кислотністю.

"Чере те, що калина містить потужні антиоксиданти – вітамін С, вітамін А і каротиноїди, то її вживання показано для профілактики онкологічних захворювань і просто збереження молодості і краси", – додала Кіхтева.

Калина: корисні властивості і протипоказання

У свіжій калині багато бета-каротину, є рибофлавін, пантотенова і фолієва кислоти, калій, хлор, магній, кальцій, марганець, молібден, залізо, філлохінон (вітамін К) і багато інших корисних речовин. Зокрема, в калині міститься півтори добових норми аскорбінової кислоти.

Такий багатий склад забезпечує широкий спектр корисних властивостей цієї ягоди:

протизастудний та антимікробний - калина взагалі дуже корисна для легенів;

вона скорочує тривалість кровотечі та прискорює процес згортання крові;

спазмолітичний ефект;

заспокоює нервову систему;

прекрасно впливає на шкіру: її соком виводять веснянки та вугри.

А кісточками калини в народі радять лікувати гіпертонію, приймати їх під час профілактичного курсу при захворюваннях серця й атеросклерозу. Також в інтернеті можна зустріти чимало рекомендацій лікувати відваром або настоєм із кісточок калини судоми, склероз, хвороби печінки, шлунково-кишкового тракту і навіть туберкульоз. Уважається, що перед вживанням їх найкраще обсмажити. Але наукових досліджень про користь калинових кісточок немає.

Протипоказання калини пов'язані з хворобами нирок і подагрою (через високий вміст пуринів у рослині).

Як приготувати калину для лікування

"Калина містить велику кількість вітаміну С: в 100 грамах набирається 93% від його добової потреби. Але вітамін С - це найнестабільніший вітамін із усіх, він дуже швидко окислюється і втрачає свої властивості, якщо продукт проходить термічну обробку. Тому, щоб зберегти цей вітамін максимально, калину найкраще заморожувати і потім використовувати у вигляді чаїв (розтерти ягоду і залити окропом, дати їй настоятися 15-20 хвилин)", – порадила Кіхтева.

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Автор: Диана Беловодская