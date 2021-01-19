Буженина – це запечений у духовці великий шматок свинячого м’яса, натертий різними запашними травами та спеціями. Добре приготовлена буженина стане справжньою окрасою будь-якого столу.
Буженина у фользі
- Окіст свинячий - 1 кг
- Часник - 10 зубчиків
- Гірчиця - 3 ч. л.
- Розмарин сухий - 1 ч. л.
- Паприка - 0,5 ч. л.
- Спеції сухі - 0,5 ч. л.
- Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.
- Сіль - 1 ч. л.
Спеції та сіль з'єднати. Все перемішати.
Свинину вимити, обсушити паперовими рушниками і викласти на тарілку.
Читайте такожЯк смачно приготувати свинячу печінку – найкращі рецептиНожем зробити у м'ясі глибокі проколи і вставити у них зубчики часнику. М'ясо ретельно натерти з усіх боків сумішшю солі та спецій. Зверху обмазати м'ясо гірчицею.
Перекласти окіст у глибоку миску. Затягнути харчовою плівкою так, щоб вона поменше стикалася з маринадом. Покласти м'ясо у холодильник маринуватися на 5-8 годин.
Дістати окіст із холодильника, добре загорнути у фольгу та викласти на деко. Дати постояти за кімнатної температури 1 годину.
Відправити м'ясо у холодну духовку. Прогріти духовку до 180°С. Запікати м'ясо впродовж 1,5 години.
Коли буженина буде готова, залишити в духовці ще на 2 години. Потім вийняти м'ясо з духовки, розгорнути фольгу, злити рідину. Буженину перекласти на блюдо, накрити її харчовою плівкою й покласти в холодильник на 4-6 годин.
Буженина у рукаві для запікання
- Свинина (одним шматком) - 700-800 г
- Сіль - 2-3 ч. л.
- Перець чорний - за смаком
- Спеції - за смаком
- Часник - 2-3 зубчики
- Вода - 1 л
- Лист лавровий - 2 шт.
Воду довести до кипіння, посолити, поперчити, додати лавровий лист та спеції на власний смак. Розмішати.
Воду повністю охолодити й покласти в неї м'ясо. Вода має повністю покривати м'ясо. Накрити плівкою і покласти у холодильник мінімум на 3 години, можна на ніч.
Дістати м'ясо, обсушити, злегка посолити, поперчити та натерти спеціями. Зробити надрізи й помістити очищений і нарізаний часник.
Духовку розігріти до 190°С. М'ясо помістити у рукав для запікання, зверху покласти лавровий лист із маринаду. Закрити рукав спеціальними стрічками.
Випікати близько 1 години у розігрітій духовці. Через годину можна зрізати верхівку рукава, щоб буженина зарум'янилася.
Буженина з бананами й ананасами
- Свинячий ошийок - 1,2 кг
- Ананаси консервовані (кільця) - 3-4 шт.
- Банан - 1 шт.
- Вино біле напівсухе - 50 мл
- Сіль, перець чорний - за смаком
- Орегано - 1 ч. л.
Свинячий ошийок промити проточною водою і викласти на паперові рушники, щоб обсох.
Читайте такожАпетитний запечений хек: як приготувати смачну рибу в духовціПотім зробити у м'ясі надрізи товщиною 1 см, не дорізаючи до низу. Посолити й поперчити, посипати орегано. Залишити маринуватися на 3 години, прикривши його харчовою плівкою.
Через деякий час кільця ананасів нарізати кожен на 4 частини, банани – кружечками.
М'ясо викласти на лист фольги. У кожен розріз викласти кружок банана і шматочок ананаса. Підігнути краї фольги й полити м'ясо зверху вином.
Накрити м’ясо вільним кінцем фольги й добре закріпити з усіх боків, наче конверт.
Духовку розігріти до 200°С і запікати буженину 75 хвилин, потім відкрити фольгу і зарум'янити м'ясо. Щоб воно не пересохло, його можна полити зверху ананасовим сиропом або вином. Коли м'ясо буде готове, злити з нього весь сік.
Буженину можна відразу подати на гаряче або загорнути знову в фольгу, дати охолонути і прибрати на ніч у холодильник.
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