Добре приготовлена буженина буде справжньою окрасою будь-якого столу.

Буженина – це запечений у духовці великий шматок свинячого м’яса, натертий різними запашними травами та спеціями. Добре приготовлена буженина стане справжньою окрасою будь-якого столу.

Буженина у фользі

Окіст свинячий - 1 кг

Часник - 10 зубчиків

Гірчиця - 3 ч. л.

Розмарин сухий - 1 ч. л.

Паприка - 0,5 ч. л.

Спеції сухі - 0,5 ч. л.

Перець чорний мелений - 0,5 ч. л.

Сіль - 1 ч. л.

Спеції та сіль з'єднати. Все перемішати.

Свинину вимити, обсушити паперовими рушниками і викласти на тарілку.

Читайте такожЯк смачно приготувати свинячу печінку – найкращі рецептиНожем зробити у м'ясі глибокі проколи і вставити у них зубчики часнику. М'ясо ретельно натерти з усіх боків сумішшю солі та спецій. Зверху обмазати м'ясо гірчицею.

Перекласти окіст у глибоку миску. Затягнути харчовою плівкою так, щоб вона поменше стикалася з маринадом. Покласти м'ясо у холодильник маринуватися на 5-8 годин.

Дістати окіст із холодильника, добре загорнути у фольгу та викласти на деко. Дати постояти за кімнатної температури 1 годину.

Відправити м'ясо у холодну духовку. Прогріти духовку до 180°С. Запікати м'ясо впродовж 1,5 години.

Коли буженина буде готова, залишити в духовці ще на 2 години. Потім вийняти м'ясо з духовки, розгорнути фольгу, злити рідину. Буженину перекласти на блюдо, накрити її харчовою плівкою й покласти в холодильник на 4-6 годин.

Буженина у рукаві для запікання

Свинина (одним шматком) - 700-800 г

Сіль - 2-3 ч. л.

Перець чорний - за смаком

Спеції - за смаком

Часник - 2-3 зубчики

Вода - 1 л

Лист лавровий - 2 шт.

Воду довести до кипіння, посолити, поперчити, додати лавровий лист та спеції на власний смак. Розмішати.

Воду повністю охолодити й покласти в неї м'ясо. Вода має повністю покривати м'ясо. Накрити плівкою і покласти у холодильник мінімум на 3 години, можна на ніч.

Дістати м'ясо, обсушити, злегка посолити, поперчити та натерти спеціями. Зробити надрізи й помістити очищений і нарізаний часник.

Духовку розігріти до 190°С. М'ясо помістити у рукав для запікання, зверху покласти лавровий лист із маринаду. Закрити рукав спеціальними стрічками.

Випікати близько 1 години у розігрітій духовці. Через годину можна зрізати верхівку рукава, щоб буженина зарум'янилася.

Буженина з бананами й ананасами

Свинячий ошийок - 1,2 кг

Ананаси консервовані (кільця) - 3-4 шт.

Банан - 1 шт.

Вино біле напівсухе - 50 мл

Сіль, перець чорний - за смаком

Орегано - 1 ч. л.

Свинячий ошийок промити проточною водою і викласти на паперові рушники, щоб обсох.

Читайте такожАпетитний запечений хек: як приготувати смачну рибу в духовціПотім зробити у м'ясі надрізи товщиною 1 см, не дорізаючи до низу. Посолити й поперчити, посипати орегано. Залишити маринуватися на 3 години, прикривши його харчовою плівкою.

Через деякий час кільця ананасів нарізати кожен на 4 частини, банани – кружечками.

М'ясо викласти на лист фольги. У кожен розріз викласти кружок банана і шматочок ананаса. Підігнути краї фольги й полити м'ясо зверху вином.

Накрити м’ясо вільним кінцем фольги й добре закріпити з усіх боків, наче конверт.

Духовку розігріти до 200°С і запікати буженину 75 хвилин, потім відкрити фольгу і зарум'янити м'ясо. Щоб воно не пересохло, його можна полити зверху ананасовим сиропом або вином. Коли м'ясо буде готове, злити з нього весь сік.

Буженину можна відразу подати на гаряче або загорнути знову в фольгу, дати охолонути і прибрати на ніч у холодильник.

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Автор: УНІАН