Черновецькому заборгували 102,5 млн. грн. за продану землю

Прокуратурою міста Києва до Господарського суду столиці внесено 6 позовів в інтересах Київської міської ради до суб’єктів господарської діяльності про стягнення заборгованості за договорами купівлі-продажу земельних ділянок перед державним та місцевим бюджетами на суму 102,5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, у ході проведеної відомством перевірки щодо несплати суб’єктами господарювання платежів згідно з договорами купівлі-продажу земельних ділянок у різних районах столиці встановлено, що у 2008 році між Київською міською радою та суб’єктами господарювання укладались договори купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

Станом на 1 березня 2009 року за шістьма підприємствами обліковувалась заборгованість по пені за несвоєчасну сплату.